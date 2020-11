Grenzen van de ‘fijne angst’: niet te veel, niet te weinig

Te veel angst is niet leuk, maar te weinig ook niet, zeker niet in een spookhuis. Dat is de conclusie van onderzoekers onder leiding van de Deense psycholoog Marc Andersen (Universiteit van Aarhus) na analyse van de ervaringen van 110 bezoekers van het spookhuis Dystopia Haunted House in Vejle op Jutland. Het onderzoek naar de aard van ‘recreatieve angst’ is vorige maand gepubliceerd in Psychological Science.

De emoties van de bezoekers werden onderzocht met hartslagmeters, vragenlijsten vooraf en na afloop, en met video-opnames van de engste plekken van het spookdoolhof, zoals de kamer waarin een geschifte wetenschapper een onrustbarende monoloog houdt en plotseling een zombie uit een tafel springt die de geschrokken bezoekers nazit.

De bezoekers gaven van te voren aan hoe bang ze verwachtten te zijn en uit hun verslag bleek dat weinig angst én veel angst als het minst leuk werd ervaren. Die ervaringen werden ook teruggevonden in de hartslaggegevens. Zoals de onderzoekers het uitdrukten, vormde de grafiek van de pret (‘enjoyment’) een omgekeerde U op de as van de angst: in het middengebied was het meest genot te vinden. De onderzoekers zien in deze uitkomst een bevestiging van hun idee dat horror als een spel met angst moet worden gezien. Want, zo schrijven ze, ook in een spel moet niet te veel, maar zeker ook niet te weinig verrassing en onzekerheid voorkomen.

Angst wordt vaak onderzocht, maar bijna altijd als negatieve emotie

Angst is waarschijnlijk de meest onderzochte emotie bij mensen en dieren, maar vrijwel altijd als een negatieve emotie die samenhangt met onaangename ervaringen en vermijdingsgedrag. Onderzoek van ‘recreationele angst’, zoals bij het luisteren van enge verhalen of het kijken naar horrorfilms, wordt veel minder gedaan. Die ‘fijne angst’ wordt meestal onderzocht met korte horrorfilmfragmenten in laboratoria en nooit in ‘natuurlijke omstandigheden’ zoals de onderdompeling in een spookhuis.

Andere verklaringen voor de lust naar het enge worden ook wel gezocht in een ‘ambivalente confrontatie met onderdrukte verlangens’, de mogelijkheid voor een goedaardig masochisme of anders wel een vorm van zelfstimulatie. Er wordt ook wel een verband vermoed met extreme sporten, zo schrijft Andersen: horrorliefde dus als thrill seeking, zoals parachutespringen. Een verband tussen horrorliefde en spel wordt minder vaak gelegd.

Andersen legt onder meer een verband met het kinderspel kiekeboe, maar ook met de ‘Flow’-theorie van de psycholoog Mihalyi Csikszentmihalyi. Volgens die Amerikaans-Hongaarse psycholoog wordt het grootste geluk en de grootste concentratie opgeroepen in het gebied tússen stress en verveling: daar waar de eigen vermogens en de uitdaging min of meer in evenwicht zijn.

