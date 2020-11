Storm in verschillende regio's van Midden-Amerika: niet eerder was dit aantal zo hoog

Met windsnelheden tot 250 kilometer per uur kwam orkaan Iota maandagavond aan land in Nicaragua. Iota (categorie 4 uit 5) gaat de boeken in als de dertigste en hevigste orkaan van een seizoen in het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan dat alle records breekt. Eerder maandag maakte Iota, toen nog categorie 5, al het eerste dodelijke slachtoffer op het Colombiaanse eiland Providencia, waar ruim vijfduizend mensen wonen. Volgens de Colombiaanse president Ivan Duque is 98 procent van de infrastructuur op het eiland beschadigd of verwoest.

Dinsdagochtend lokale tijd was Iota op het vasteland afgezwakt tot categorie 1. Maar zorgwekkend is dat miljoenen mensen nog amper waren bekomen van de vorige orkaan, Eta, die nog geen twee weken geleden op bijna dezelfde plek in Nicaragua aan land kwam en vervolgens over Honduras en Guatemala trok. Bij de hevige overstromingen en modderstromen als gevolg van de zware regens die deze orkaan met zich meebracht, kwamen zeker 178 mensen om het leven en raakten meer dan 100 mensen vermist.

Voedseltekorten

De hulpverlening in het gebied kampt met grote problemen. In sommige gebieden waar Eta eerder overheen trok, is nog steeds sprake van overstromingen en tekorten aan voedsel en schoon drinkwater. Daarnaast zijn velen hun huis kwijtgeraakt. In Nicaragua en Honduras zaten tienduizenden mensen in tijdelijke opvangplekken, zegt Naomi Nolte, woordvoerder van het Rode Kruis, per mail.

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega is bekritiseerd wegens de gebrekkige voorbereiding op het noodweer. In veel regio’s kunnen de opvanglocaties de toestroom van geëvacueerden niet aan. Op sommige plekken in het pad van de orkaan zijn echter duizenden mensen niet geëvacueerd, vaak armere inheemse gemeenschappen, schrijft The Washington Post. Mensen hebben niet altijd de middelen om een gebied te verlaten, en ook komt het voor dat waarschuwingen niet goed worden begrepen.

De ravage La Lima, Honduras.

Grieks alfabet

Al dit voorjaar waarschuwde het Amerikaanse weer- en klimaatinstituut NOAA dat 2020 een „extreem actief” orkaanseizoen zou worden op de Atlantische Oceaan. Tussen 1981 en 2010 lag het jaarlijkse gemiddelde op twaalf stormen met windsnelheden vanaf 63 kilometer per uur. De voorspellingen van dit jaar lagen in augustus op 19 tot 25 van zulke zware stormen, waarvan er een aantal zouden uitgroeien tot orkanen of zelfs zware orkanen.

Lees ook het interview met een hoogleraar rampenpreventie: Bij rampen neemt de rol van klimaat verder toe

Stormen met windsnelheden vanaf 63 kilometer per uur krijgen een naam. Die namenlijst loopt het alfabet af – alleen de letters Q, U en X worden overgeslagen. Omdat inmiddels alle namen in het rijtje van het Latijnse alfabet zijn gebruikt, worden de stormen sinds half september vernoemd naar de letters van het Griekse alfabet.

Qua aantal stormen heeft dit jaar een nieuw record gebracht, maar dit geldt niet voor de zwaarte van de orkanen. De gemiddelde kracht van alle orkanen bij elkaar ligt tot nu toe lager dan in recordjaar 2005, zo schrijft het KNMI. Ook is Iota tot nog toe de enige die categorie 5 heeft gehaald. Wat precies de invloed is van klimaatverandering op de ontwikkeling van stormen en orkanen blijft een ingewikkelde vraag. Wel duidelijk is dat hogere zeewatertemperatuur leidt tot krachtiger orkanen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 november 2020