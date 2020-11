Fortnite voor bejaarden

Fietsen verleer je nooit, zeggen ze. Net als fraggen: vriend en vijand afknallen in een computerspel, in de geruststellende wetenschap dat ze elders in het spel meteen opnieuw geboren worden. Afgelopen weekend sprak ik met een groepje oud-collega’s af om Unreal Tournament te gaan spelen. Die game, een klassieker uit 1999, is door een onverwachte update weer op moderne pc’s te installeren.

Vroeger nam iedereen zijn eigen computer mee om bij elkaar te unrealen. Nu gamen we in lockdownmodus: iedereen vanuit huis, met live commentaar via Zoom.

Terugkeren in zo’n oude game voelt als thuiskomen. Voor het eerst in vijftien jaar schallen ontploffingen en doodsreutels weer door de speakers. Mijn spiergeheugen blijkt nog springlevend. Zoals een ballerina met Alzheimer opveert bij het horen van het Zwanenmeer, zo dansen mijn vingers over het toetsenbord als ik de begintune van Unreal hoor.

Mijn favoriete wapen is nog altijd de Flak Cannon. Die sproeit brokken gloeiend hete schroot en verandert tegenstanders in één doffe klap in rode pap. Kenners noemen het de enemy blender – de vijandenvermaler.

„Fornite voor bejaarden”, zucht mijn dochter, als ze haar kirrende vader in tweeën gezaagd ziet worden door een plasmastraal. Dat klopt, want Unreal is een verre voorouder van Fortnite, het meest succesvolle spel van dit moment.

Bij Fortnite loggen inmiddels 350 miljoen gebruikers in. Een rapport van PWC over de entertainmentindustrie omschrijft Fornite als de ‘grootste online evenementenhal ter wereld’, waar live optredens worden gegeven en films worden vertoond. De grote winnaars van de coronacrisis zijn videodiensten en computerspellen, aldus het rapport. Vooral games blijken een perfect toevluchtsoord tijdens een pandemie.

De gameindustrie is met 150 miljard dollar omzet goed voor tweederde van de entertainmentbranche. Dat aandeel zal toenemen nu de nieuwe generatie spelconsoles op de markt komt. Die machines beloven meer pixels, een hogere frame rate en een nog realistischer ervaring.

Toch zal ik niet snel 500 euro uitgeven aan de nieuwe Microsoft Xbox Series X of Sony PlayStation 5. Niet uit zuinigheid, maar omdat ik weet dat mijn vingervlugheid ontoereikend is voor zo’n ronkend snelle machine.

De goedgetimede concurrentieslag tussen Xbox en Playstation wordt vaak gepresenteerd als een strijd op leven en dood. In werkelijkheid is de gamewereld groot genoeg voor meerdere aanbieders. Zo groot zelfs, dat ook Apple, Google, Amazon en Facebook zich op de gameindustrie storten.

De zogenaamde spelconsoleoorlog woedt vooral in de hoofden van de fans, legt gamejournalist Len Maessen in de podcast van NRC Vandaag uit: je raakt verknocht aan de eerste spelconsole en de eerste controller die je vasthield.

Ik ben blijkbaar verknocht aan Unreal, zelfs twintig jaar na dato nog. En na zo’n avondje schieten op oud-collega’s voel ik me herboren: ik weet weer hoe leuk het is om de computer te gebruiken voor iets dat niet productief is.

Je bent nooit te oud om te leren en nooit te oud om te spelen. Ook al is het Fornite voor bejaarden.

Marc Hijink schrijft over technologie

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven