‘Fors meer longkankergevallen in omliggende gemeenten Tata Steel’

Het aantal longkankergevallen in de omgeving van Tata Steel in IJmuiden is fors hoger dan uit eerder onderzoek van de GGD is gebleken. Dat maakt het televisieprogramma EenVandaag dinsdag bekend op basis van opgevraagde cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL). Vergeleken met de rest van Nederland komt longkanker in Beverwijk, Velsen en IJmuiden respectievelijk 51, 46 en 40 procent vaker voor dan het landelijk gemiddelde.

Het is volgens het televisieprogramma niet duidelijk waarom meer longkanker voorkomt in bepaalde omliggende gemeenten van Tata Steel. Zo kan het zowel aan het rookgedrag van mensen liggen als aan de luchtkwaliteit. IKNL-voorzitter Thijs Merkx is geschrokken van de cijfers, schrijft Eenvandaag. „Dan kijk ik in de spiegel en denk: hadden wij niet eerder aan de bel moeten trekken richting de bevolking en overheden? Hadden wij hier geen rol in kunnen hebben?”

In juni concludeerde de GGD ook al dat longkanker vaker voorkomt in de omgeving van de staalfabriek. De GGD analyseerde het aantal longkankergevallen van tussen 2004 en 2018 en keek daarbij naar het postcodegebied.

Omwonenden van de staalfabrikant vragen al tijden aandacht voor de aanhoudende ‘grafietregens’ uit de fabriek, de wolken zwarte deeltjes die neerslaan op de dorpen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde in juni vorig jaar dat de stolfwolken met daarin zware metalen als lood en mangaan een gezondheidsrisico vormen voor vooral kinderen. Het stof zou bijvoorbeeld neerslaan in speeltuinen. Bovendien bleek de concentratie stofdeeltjes binnen een jaar tijd met een factor vier te zijn toegenomen.