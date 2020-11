Een verbod op klappen en trappen op het hoofd, deze vechtsporten durven het aan

Wat is het nieuws? Er moet een verbod komen op klappen tegen het hoofd van kinderen en jongeren in het boksen en andere (vecht)sporten. Dat zegt directeur Farid Gamei van de Vechtsportautoriteit. Gamei vindt dat sportbonden zoals de Nederlandse Boksbond „de ogen sluiten voor hersenschade die wordt veroorzaakt door hun sport.”

„Ik ben pas op mijn achttiende begonnen met wedstrijden en toch uitgegroeid tot meervoudig wereldkampioen. Het is maar de vraag of dat gelukt was als ik voor die tijd tegen klappen op mijn hoofd was aangelopen.”

Het zijn de woorden van Ernesto Hoost, voormalig viervoudig wereldkampioen in de vechtsport K1. Hij zei het een paar jaar geleden, toen de Vechtsportautoriteit aankondigde om vanaf 2020 trappen en stoten tegen het hoofd te verbieden voor jongeren onder de achttien jaar. De toezichthouder voor kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (MMA) is daarmee de enige sportorganisatie in Nederland die zulke drastische maatregelen heeft genomen om hersenschade bij sporters te bestrijden. De Vechtsportautoriteit is ervan overtuigd dat trappen en stoten tegen het hoofd tot hersenschade kunnen leiden, zoals spraakstoornissen, verward gedrag of – op de lange termijn – dementie.

Makkelijk was de invoering van de regel niet, vertellen betrokkenen. Vooral wedstrijdsporters waren bang dat het niveau van de sport zou dalen. Hoe slaagde de Vechtsportautoriteit erin om drie sporten compleet te veranderen? Door een uitgekiende strategie, langzame verandering en hulp van voormalig kampioenen.

Schietpartijen

Het ging niet goed met de vechtsport, begin deze eeuw. Vechtsportgala’s liepen regelmatig uit de hand, er waren schietpartijen, de politie zag dat de onder- en bovenwereld samenkwamen aan de ring. Wedstrijden van kinderen werden ook vaak slecht begeleid, soms was onduidelijk wie er toezicht hield op hun gezondheid. Aan de populariteit van de sporten deed het niet af. Uit cijfers van de Vechtsportautoriteit blijkt dat ruim 530.000 mensen aan kickboksen, thaiboksen of MMA doen.

Er waren veel organisatoren van wedstrijden en sportgala’s, die allemaal volgens andere richtlijnen werkten. Zo was het al tientallen jaren. Sportkoepel NOC-NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilden de sport beter reguleren – uit de gesprekken daarover kwam in 2017 de Vechtsportautoriteit voort. Die moest zorgen voor ‘schone’ en veilige vechtsportgala’s en de medische controles in de sport verbeteren.

Farid Gamei, voormalig vechtsporter („gelukkig voor mijn hersenen jong gestopt”) werd de directeur. Hij vertelt dat vrijwel direct werd besloten om de klappen tegen het hoofd voor de jeugd af te schaffen.

De medische commissie was het erover eens dat er grote risico’s waren dat hersenen in ontwikkeling beschadigd zouden raken. Ze vroegen Lot Verburg, een onderzoeker gespecialiseerd in de relatie tussen sport en de hersenen van kinderen, om een literatuurstudie te doen. Verburg promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte als adviseur voor voetbalbond KNVB en Ajax. Zij spitte, samen met neuropsycholoog Keri Mans, de internationale wetenschappelijke literatuur over het onderwerp door.

In hun rapport schrijven ze dat er „voldoende wetenschappelijk bewijs is dat herhaalde impact op het hoofd kan leiden tot tijdelijke, maar ook permanente schade aan de hersenen”. Als mogelijke gevolgen noemen ze onder meer problemen met het geheugen en de reactiesnelheid. Bovendien schrijven ze dat onderzoek bij volwassen (ex-)vechtsporters aantoont dat de helft van hen chronische schade aan de hersenen heeft. Over kinderen schrijven ze dat de „hersenen nog volop in ontwikkeling zijn” en dat dit proces „niet verstoord mag worden”.

Bas Pijnenburg, ex-ringarts en voorzitter van de medische commissie bij de Vechtsportautoriteit, vertelt dat er geen twijfel was over de beslissing: „Als arts zou ik de leeftijdsgrens eigenlijk nog hoger willen leggen. De hersenen van adolescenten zijn zó gevoelig, klappen kunnen echt forse schade veroorzaken. We hebben de lat bij achttien jaar gelegd, omdat mensen juridisch gezien dan ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen beslissingen.”

Toen het besluit intern was genomen, was er één belangrijke vraag, vertelt directeur Farid Gamei: „Hoe gaan we dat in vredesnaam doen? We wisten dat de maatregel niet populair zou zijn. En dat in een sector waar iedereen jarenlang zijn gang kon gaan. Het zou nooit van de ene op de andere dag kunnen.”

Beroemde kampioenen

Het bestuur besloot om eind 2017 een conferentie te organiseren. Hoofdgast was Erik Scherder, de neuropsycholoog die bekend is geworden door het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Hij maakte duidelijk wat klappen op het hoofd van sporters, van kinderen, kunnen aanrichten. In de zaal zaten alle belangrijke organisatoren van wedstrijden, managers van sporters, promotors. Ze wisten dat ze het plan niet zomaar konden afwijzen: de Vechtsportautoriteit heeft namelijk een beslissende stem bij het verlenen van vergunningen voor vechtsportgala’s en wedstrijden. Wie zich niet houdt aan de regels, staat in de praktijk buitenspel.

Bij de conferentie waren ook Ernesto Hoost (de viervoudig K1-kampioen), Remy Bonjasky (drievoudig winnaar K1 World Grand Prix) en Marloes Coenen (voormalig MMA-kampioen). Zij waren uitgenodigd, omdat het bestuur graag wilde dat ze zouden helpen om steun te verwerven voor het verbod. Ze waren niet zomaar gekozen. Allemaal zijn ze grote kampioenen, wereldberoemd. Maar vooral Hoost en Bonjasky hadden nog een ander voordeel.

Ze begonnen pas na hun achttiende met kickboksen. Voor de Vechtsportautoriteit waren zij het levende argument dat de vechtsport kwalitatief niet hoeft te lijden onder een verbod op trappen en stoten tegen het hoofd voor de jeugd. De drie sporters besloten mee te doen en benadrukten in de media daarna steeds hun eigen verhaal: ook als je pas op latere leeftijd begint, kun je de wereldtop halen.

De leeftijdsgrens werd vervolgens jaar na jaar opgehoogd. Eerst kwam er een verbod tot zestien jaar, daarna tot zeventien en sinds begin dit jaar tot achttien jaar. Farid Gamei: „We zagen een groot verschil in de reactie tussen wedstrijdsporters en recreanten. Die laatste groep, ongeveer tachtig procent van onze sporters, was het meteen met ons eens. De wedstrijdsporters vonden het moeilijker. Ondanks de inspanningen van Hoost, Bonjasky en Coenen bléven ze bang voor de kwaliteit van de Nederlandse vechtsport. ‘We zijn wereldtop, dat gooien jullie weg’, kregen we dan te horen.”

Wrang genoeg hielpen een paar incidenten om het draagvlak voor het verbod te vergroten. Twee jaar geleden overleed een 13-jarig jongetje in Thailand aan een hersenbloeding nadat hij tijdens een thaibokswedstrijd knock-out werd geslagen. Vorig jaar overleden binnen enkele maanden drie boksers aan de gevolgen van hersenletsel dat ze tijdens een wedstrijd opliepen. Gamei: „We zagen na zulke incidenten steeds dat mensen positiever werden over ons verbod. In die zin heeft het ons geholpen. Het begrip is langzaam gegroeid. Dat heeft ons ook geleerd dat je soms gewoon moet durven om maatregelen te nemen, ook al maak je jezelf er niet populair mee.”

Boksen doet niet mee

Wat volgens Gamei blijft knagen is dat de Vechtsportautoriteit de enige sportorganisatie in Nederland is die dit soort maatregelen neemt. Vaak krijgt hij te horen: waarom mogen wij niet meer naar het hoofd stoten, terwijl boksers het wél mogen? En waarom kan het in taekwondo wel, en bij ons niet? Gamei kan zich daar moeilijk tegen verweren. „Wij gaan niet over die sporten. Als dat wel zo was, hadden we ook al lang een verbod ingevoerd”, zegt hij.

De Vechtsportautoriteit heeft wel geprobeerd om andere (vecht)sporten mee te krijgen, maar Farid Gamei heeft het gevoel dat hij tegen een muur loopt. Hij heeft de wetenschappelijke studie gedeeld met de Nederlandse Boksbond. Ook heeft de Vechtsportautoriteit het probleem aangekaart bij sportkoepel NOC NSF, in de hoop dat die ook bij andere sporten aan een verbod op klappen tegen het hoofd zou gaan werken.

Dat gebeurde tot dusver niet. NOC-NSF laat in een reactie weten dat het binnenkort een overleg organiseert tussen sportorganisaties „om tot uitwisseling van kennis omtrent nadelige effecten van stoten, trappen en andere impact op het hoofd” te komen. Volgens NOC NSF is het „nu nog te vroeg” om te bepalen of extra maatregelen nodig zijn voor sportbonden die bij de koepel zijn aangesloten.

Directeur Rene Braad van de Nederlandse Boksbond (NBB) en de voorzitter van de medische commissie, Ed van Wijk, zeggen in een reactie dat de NBB „de mogelijke (minimale) risico’s van de sport onderkent.” De boksbond heeft een veiligheidsprotocol voor jeugd, waarin wordt omschreven wat de risico’s van stoten tegen het hoofd zijn. Jeugdboksers dragen ook een beschermende kap, scheidsrechters en begeleiders zijn opgeleid om risico’s van stoten tegen het hoofd zo beperkt mogelijk te houden. De Boksbond noemt het rapport van Verburgh „adequaat” en heeft opleidingen van trainers en coaches daarna verscherpt. Verder vindt de bond dat de huidige beschermende maatregelen voldoende zijn.

‘Een aardverschuiving’

Voor Farid Gamei is dat niet genoeg. „In mijn ogen sluiten andere sportbonden hun ogen voor de feiten over hersenschade”, zegt hij. Gamei denkt dat het te maken heeft met commerciële belangen die bonden hebben bij de groei of instandhouding van hun sporten. „Wij zijn een relatief jonge toezichthouder, zonder commercieel belang. Dan is het makkelijker om bestaande patronen te doorbreken”, zegt Gamei.

Bas Pijnenburg, die ook in de medische commissie van de Boksbond zit, vindt het niet bij zijn positie passen om op de contacten tussen de Vechtsportautoriteit en de Boksbond te reageren. Wel denkt hij dat er ook in andere sporten „een aardverschuiving” zal komen. „Ik voorspel dat er in allerlei sporten een verbod komt op klappen tegen het hoofd, of dat nu in rugby, ijshockey, voetbal of andere vechtsporten is. Er is steeds meer kennis over de schade die het toebrengt. Dat zal niet onbeantwoord blijven”, zegt Pijnenburg.

Gamei: „Sportbonden moeten zich niet verschuilen. Ook als internationale bonden andere regels hebben, kun je zeggen: wij doen het in Nederland anders. Je moet een pionier willen zijn, juist op medisch gebied. Het kan écht, als je het maar wilt.”