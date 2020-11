Een défilé langs het paleis, maar dan van boze toeterende boeren

Toeterend trekken ze stapvoets langs paleis Huis ten Bosch. De standaard wappert, de koning is thuis. Uit Heerlen (Limburg) komen ze, Markelo (Overijssel), Niezijl (Groningen). Boze boeren, opvallend vaak met zoon of dochter in de cabine.

Het defilé duurt bijna drie uur. Afgenomen door het bestuur van Farmers Defence Force dat in de berm voor het paleis staat, zoals Rutger van Lier, in een outfit die lijkt op het groot tenue van de Koninklijke Marine dat de koning draagt. Hij wuift de boeren met een koninklijke zwaai toe.

De boeren hadden eigenlijk bij het paleis willen demonstreren, er stilstaan dus. Om nogmaals hun ongenoegen te uiten over de stikstofmaatregelen van het kabinet, en om te protesteren tegen de Omgevingswet, waarin tientallen wetten op het gebied van ruimtelijke ordening worden samengevoegd.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2022, maar de boeren vrezen dat die zal inhouden dat boeren worden onteigend, dat iedere boer binnen een straal van tien kilometer van een Natura 2000-gebied wordt uitgekocht. Het betekent volgens hen „een beroepsverbod”.

Ze willen dat Willem-Alexander weigert de wet te ondertekenen. „Zijn handtekening bezegelt het lot van alle boeren”, zegt Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Maar de koning heeft al zijn handtekening gezet in 2016, nadat de Omgevingswet door beide Kamers was aangenomen.

In juni lag de invoeringswet voor die Omgevingswet op zijn bureau ter ondertekening. Dat het parlement nog altijd over de invoeringswet praat, komt omdat er bijvoorbeeld nog ict-problemen zijn. De zin over onteigening van land is een standaardzin die vaker in wetten wordt opgenomen.

De stikstofwet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden voor de koning kan tekenen.

Keukentafel

Toch gaan de boeren naar Den Haag. Onder hen Mark Vaessen uit Heerlen. „Ik hoop te laten zien dat we er nog steeds zijn”, zegt hij. „Heel Limburg zit in de tienkilometerzone rondom een Natura 2000-gebied.” En over de reden waarom zijn zoontjes van 11, 10 en 7 mee zijn: „Aan de keukentafel hebben we het erover. Zij krijgen het mee.”

Piet van Kampen en zijn Bart (15) komen uit Deurne. „Mijn potentiële opvolger”, wijst Van Kampen naar zijn zoon. Ze hebben een melkveebedrijf met zeventig koeien. „Duurzaamheid is een goede boterham verdienen en je bedrijf aan de volgende generatie overdoen”, zegt vader. Al is volgens hem door alle regelgeving die kans „steeds kleiner”. Het protest is volgens hem „een laatste oproep richting de politiek”.

Een demonstratie voor het paleis wordt niet toegestaan. Een kleine delegatie gaat naar het Kabinet van de Koning, het ambtelijk secretariaat van Willem-Alexander, om een petitie aan te bieden. De overige honderden boeren houden een manifestatie bij het parkje de Koekamp, tegenover Den Haag Centraal. Op afstandsregels wordt weinig acht geslagen, mondkapjes zijn zeldzaam.

Denkend aan Holland

Vanaf het podium wordt onder meer een ‘brief voor de koning’ voorgelezen door Lucinda Middelhof. Ze vertelt dat haar man tegenwoordig „vaker achter dan in huis” is. „In huis is te veel tijd om te denken”. Sieta van Keimpema komt met een variatie op Marsmans Herinnering aan Holland (‘Denkend aan Holland...’). In haar Holland zijn het niet de brede rivieren die traag door oneindig laagland gaan, maar brede wegen. In plaats van boomgroepen, dorpen en geknotte torens staan er gebouwen en datacentra.

De manifestatie verloopt gemoedelijk, het defilé bij het paleis ook. Het waterkanon blijft daar op standby. Wel worden politieblokkades omzeild, worden twee boeren gearresteerd en wordt er – tegen de afspraken in – op het Malieveld geparkeerd en over het gras gereden. Afgelopen lente betaalden de boeren nog het inzaaien nadat zij het gras vorig jaar oktober tijdens een eerdere demonstratie kapotreden. Nu laten de trekkers opnieuw diepe sporen, twee boswachters slaan het hoofdschuddend gade.