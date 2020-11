EasyJet schrijft voor het eerst rode cijfers: 1,4 miljard verlies

Voor het eerst in zijn bestaansgeschiedenis heeft luchtvaartmaatschappij easyJet dit jaar verlies geleden: omgerekend ruim 1,4 miljard euro. Boekjaar 2019 werd, ter vergelijking, afgesloten met een winst van bijna 480 miljoen euro. Er werd in boekjaar 2020, dat loopt van september tot september, ruim 3,3 miljard euro omgezet.

EasyJet, na KLM de grootste gebruiker van Schiphol, hield al rekening met een dergelijk verlies. Omwille van het coronavirus werd het mondiale vliegverkeer dit voorjaar nagenoeg helemaal stilgelegd. Dat heeft easyJet, dat alleen passagiersvluchten uitvoert, gevoeld. Tussen maart en juni werden alle toestellen van de aanbieder van goedkope vluchten aan de grond gehouden. Als kostenbesparing is een aantal van die toestellen verkocht, om vervolgens weer te worden teruggehuurd.

Tussen september 2019 en september van dit jaar werden, mede vanwege het coronavirus, maar half zoveel passagiers vervoerd als in de twaalf maanden ervoor: 48,1 miljoen personen. De maatschappij verwacht voorlopig nog geen beterschap: de maatschappij denkt in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat in september is begonnen, maximaal twintig procent van zijn vluchtaanbod te kunnen hervatten.