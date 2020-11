Dit kun je beter niet doen als je ontslagen wordt

Laat ik deze column beginnen met zeggen dat ik trots op jullie ben. Of althans, trots op het deel van jullie dat reageerde op een tweet die ik vorige week stuurde. Daarin vroeg ik hoe je je gedraagt als je ontslagen wordt: gracieus of als een straatvechter, en ik was onder de indruk van de antwoorden.

Want zelf had ik eigenlijk meer Donald Trump-achtige antwoorden verwacht. Dus moord en brand schreeuwen, een muur om het Witte Huis metselen, rechtszaken aankondigen – je met hand en tand verzetten tegen je ontslag.

In de Nederlandse kantooromgeving dacht ik daardoor aan ’s nachts alle bureaustoelen demonteren, zalm of aardappelen verstoppen in de systeemplafonds, muizen loslaten in de kantine, ladingen scheerschuim in de entreehal; maar niets van dat alles las ik terug in de antwoorden – met uitzondering dan van die aardappelen.

In plaats daarvan las ik louter respect. De kalme, waardige aftocht. Hou altijd de eer aan jezelf, vertrekken met opgegeven hoofd en een rechte rug, dat was de toon. Adviezen die ieder op het hart werden gedrukt die recent ontslagen is, of nog ontslag wacht nu de coronacrisis verder om zich heen grijpt. We staan aan de vooravond van heel veel ontslagen.

En dan heb je er niets aan om vol wrok om je heen te slaan, vonden lezers, ook al is dat dan wat je diep in je hart het liefst zou willen doen. Omdat je goede referenties nodig hebt in je volgende baan. Omdat je heel veel ex-collega’s in de toekomst tóch weer tegenkomt en ze nodig blijft hebben.

Dan kun je dus beter blijven glimlachen, vonden lezers, en je ‘professioneel’ gedragen, in plaats van de autobanden van je baas lek te prikken of vloekend en tierend door de portier te moeten worden weggedragen.

„Zonder herrie maak je sneller en meer kans op iets nieuws”, schreef een lezer. „Wraakacties zullen zich altijd tegen je keren”, een ander. „Hou het sjiek en constructief”, een derde. Je redt er jezelf mee.

Niet dat je met je moet laten sollen. Je hoeft ook weer niet als een mak lammetje te gaan, vonden lezers. Neem dus altijd een advocaat, neem sowieso – ook als je nog een prima baan hebt – een rechtsbijstandsverzekering „met de module werk”, probeer er een zo goed mogelijke regeling uit te slepen en teken nooit direct. „De eerste deal is nooit de beste deal”, schreef een lezer. Maar hou het wél altijd netjes.

Bedank ook iedereen als je gaat. Je collega’s kunnen er immers vaak ook niks aan doen dat je ontslagen bent. Schud dus (virtuele) handen en stuur altijd een vriendelijke afscheidsmail, was de mening, „voor al het mooie wat er is geweest”.

Daar mag overigens best een steek onder water in zitten richting de directie, adviseerden lezers, graag zelfs. Dat je graag gezien had dat de arbeidsomstandigheden wat beter waren geweest, of dat het gebrek aan professioneel personeelsbeleid je soms ‘verbaasde’.

Maar hou het verder kort, optimistisch en luchtig, en zet er ook je plannen voor de toekomst in zodat mensen zullen denken ‘potverdorie waarom hebben we die eigenlijk laten gaan’. Neem verder de adressen van leuke collega’s mee, maak een zwartboek met namen die je nooit meer hoopt tegen te komen en zorg ervoor dat ze huilen op je afscheid.

„Wees hard voor de werkgever en zacht voor de mensen en schrijf desnoods thuis een sleutelroman als je behoefte hebt aan afrekening”, schreef een mij dierbare twitteraar. „Bedenk goed wat je zelf wilt herinneren en hoe je herinnerd wil worden”, schreef een ander, en daar moest ik toch wel even van slikken.

Want uiteindelijk zul je toch moeten gaan, daar verander je niks aan. Uiteindelijk moet je voor het laatst die gang uitlopen en die deur achter je dichttrekken, al dan niet met „een jaarvoorraad aan post-its, fineliners, nietjes, batterijen, toner, plakband en koffiecups uit de voorraadkast”, en zit je toch even in de parkeergarage zachtjes te huilen.

Er zal een onzekere tijd aanbreken, dat weet je al, maar is ook echt zo, waarschuwden lezers. „Neem de tijd om te helen”, schreef er één. Want ontslagen worden is „heftig, verschrikkelijk pijnlijk, verdrietig, misselijkmakend en supereng”.

Begin daarom meteen met solliciteren adviseerden lezers, het liefst dezelfde dag nog, „omdat je nu nog dikke adrenaline voelt van je ontslag”. Ga daarna pas ontspannen en reflecteren en Ramses Shaffy draaien. Met een beetje mazzel komen dan al snel de eerste reacties binnen als je langzaam in een dip raakt.

En uiteindelijk zullen dan alle herinneringen aan je oude werkgever „wegspoelen in de tijd, als bier in dorstige kelen”, zoals een oud- collega schreef. Uiteindelijk raap je jezelf weer bij elkaar. Want je bent niet ineens waardeloos omdat je ergens niet paste, niet kon worden betaald of welkom was. Je bent niet minder omdat je ontslagen bent, denk erom hoor.

Gratie zal nooit ten onder gaan.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven