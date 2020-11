Misbruik bij Boy Scouts VS: 95.000 mensen melden zich als slachtoffer

Zo’n 95.000 mensen hebben zich in de Verenigde Staten gemeld als slachtoffer van seksueel misbruik bij de Boy Scouts.

„Dit is verreweg het grootste seksueelmisbruikschandaal in de Verenigde Staten”, zei Paul Moses, advocaat van een aantal slachtoffers. De leeftijd van de mensen die zich hebben gemeld, loopt volgens hem uiteen van tien tot negentig jaar. De gebeurtenissen gaan soms tientallen jaren terug in de tijd.

Maandag liep de termijn af waarbinnen mensen zich moesten melden als zij in aanmerking wilden komen voor een schadevergoeding. De Amerikaanse Boy Scouts, waartegen al met succes aan aantal processen met misbruik waren gevoerd, besloot in februari een speciaal fonds te vormen voor alle openstaande claims. Hoeveel geld hierin zit, is niet bekend gemaakt.

Volgens Moses vormde de scouting een „perfecte” omgeving voor wie minderjarigen wilde misbruiken: „De jongens zweren loyaliteit, zijn weg van hun ouders, en geïsoleerd midden in de natuur.” Andrew Van Arsdale, een andere advocaat die slachtoffers bijstaat, zei dat dit misbruikschandaal veel omvangrijker is dan dat binnen de katholieke kerk. „Voor zover bekend zijn er elfduizend klachten geweest tegen de katholieke kerk”, zei hij.

Er zijn nu ongeveer 2,2 miljoen mensen tussen de 5 en 21 jaar lid van de Boy Scouts of America. De organisatie schat haar eigen vermogen op ruim een miljard dollar.

Bij een eerder proces dat door Moses was gewonnen, bepaalde de rechter ook dat de Scouts hun archieven moesten openen. Daarbij bleek dat er lijsten waren van leiders die van misbruik werden verdacht, maar waarmee nooit iets is gedaan. (AFP)