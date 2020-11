Britse diplomaat wordt internetheld nadat hij vrouw uit Chinese rivier redt

De Britse diplomaat Stephen Ellison is dit weekend uitgegroeid tot een internetsensatie, nadat hij een 24-jarige vrouw van de verdrinking redde. De 61-jarige Ellison, die namens het Verenigd Koninkrijk als consul-generaal werkt in de Chinese stad Chongqing, bedacht zich geen moment toen hij de vrouw in het water zag liggen en sprong erachteraan. De beelden van de reddingsactie trokken de afgelopen dagen veel aandacht op sociale media. Britse en Chinese volgers prijzen de moed van de 61-jarige Ellison. Ook klinkt er kritiek op de vele omstanders rondom de oever die niet in actie komen, maar het incident wel filmden.

De vrouw was uitgegleden over gladde stenen en werd meegesleurd door de stroming van de rivier. Op de beelden lijkt het alsof ze bewusteloos in het water drijft. Toeschouwers zien vervolgens hoe Ellison alleen zijn schoenen uittrekt en vervolgens het water induikt en haar in veiligheid brengt. Volgens The Guardian gaat het om een student die inmiddels herstellende is. Ze zou hem hebben uitgenodigd voor een etentje met haar familie.

De actie is ook inzet geworden van de politieke betrekkingen, en om de banden tussen China en het Verenigd Koninkrijk nog eens aan te halen. „Zijn naam zal niet alleen in de omgeving van Chongquin worden herinnerd, maar ook in China”, schreef Liu Xiaoming, de Chinese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk op Twitter. „Zijn heldendaad wordt een wijdverspreid verhaal over de vriendschap tussen China en het Verenigd Koninkrijk.”