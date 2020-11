Boeren omzeilen politieblokkade bij protest in Den Haag

Een groep boeren protesteert dinsdagochtend in het centrum van Den Haag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Sinds ‘s ochtends vroeg arriveren de boeren, onder leiding van protestgroep Farmers Defence Force, met landbouwvoertuigen in de stad. De politie maande de actievoerders om hun trekkers te parkeren bij de Benoordenhoutseweg, om daarna te voet naar het Koekamp te gaan. Een groep boeren weigerde dat en probeerde de politieblokkade te omzeilen via de middenberm, zo heeft de politie laten weten. De agenten gingen in gesprek met hen en inmiddels is de situatie opgelost. „Tot dusver verloopt het protest rustig”, reageert een woordvoerder van de politie.

Onderweg naar Den Haag zorgden de boeren voor vertraging in de ochtendspits, op provinciale wegen in de omgeving van Den Haag. Volgens de ANWB hielden de langzaam rijdende trekkers het verkeer rondom Wassenaar op. Ook richting Leiden en Alphen aan den Rijn ontstonden files door de aanwezige trekkers. Aanvankelijk wilden de boeren demonstreren bij Paleis Huis ten Bosch, maar de gemeente heeft dat verboden. Daarbij zijn de toegangswegen tot het Binnenhof afgesloten. De boeren gaan naar verwachting later op dinsdag richting het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) in Leidschendam.

De boeren demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Een van hun bezwaren is de voorgenomen uitkoopregeling van veehouderijen, waarmee landbouwminister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) de uitstoot van stikstof wil verlagen.