‘Body swap’ met een seriemoordenaar

Horrorproducent Jason Blum is succesvol met het goedkoop verfilmen van originele, dus riskante concepten. Hij scoorde hits met Paranormal Activity, Insidious, The Purge, Oculus, Get Out en BlacKkKlansman. Met filmbudgetten van maximaal 10 miljoen dollar kan hij jong talent en in versukkeling geraakte veteranen alle vrijheid gunnen; flops zijn met zulke budgetten niet fataal.

Christopher Landon scoorde eerder een hit voor Blum met Happy Death Day, dat een seriemoordenaar combineerde met Groundhog Day: een studente beleeft steeds opnieuw de dag dat zij wordt vermoord. ‘High concept’ heet zo’n in één regel samen te vatten film. Freaky is een ‘body swap’-film met seriemoordenaar. Na een mislukte aanslag wisselt de Blissfield Butcher (Vince Vaughn) van lichaam met zijn beoogde slachtoffer, schoolmeisje Millie (Kathryn Newton). Iets met een Azteeks offermes: de moordenaar ontwaakt in een meisjeskamer, Millie met borsthaar en penis in een kraakpand vol gevilde karkassen. Binnen een etmaal moet ze terug in eigen lichaam, anders is het blijvend.

Freaky verwijst naar Freaky Friday, een ‘body swap’-hit uit 2003 waarin moeder en dochter tijdelijk van lichaam ruilen. Schoolmeisje in mannenlijf biedt Vince Vaughn de kans lekker te schmieren met softe blik en malle loopjes; de frêle Kathryn Newton rekent op haar beurt bloedig af met alles wat een schoolmeisje zoal dwarszit: pestkop (invriezen), nare leraar (zaagmolen), aanranders (diverse genitale mutilaties).

Freaky heeft zijn momenten: Millie die in harig mannenlijf haar eerste kus beleeft met een aanbidder. Maar het script is ongedisciplineerd, verspilt tijd en vaart in het uitdiepen van clichépersonages en flauwe grappen. Komt het op griezelen en spetteren aan, dan is de film tergend fantasieloos. Niks rechtvaardigt de voor een horror epische lengte van twee uur, die je veelal gapend doorbrengt.

Horror Freaky Regie: Christopher Landon. Met: Kathryn Newton, Vince Vaughn. In: 95 bioscopen ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 november 2020