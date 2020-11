Bill & Ted zijn nog even melig als dertig jaar geleden

Bijna dertig jaar na hun laatste film keert cultduo Bill & Ted terug voor een derde avontuur dat opnieuw komedie mengt met een tijdreisfilm. Bill & Ted’s Excellent Adventure (1988) en Bill & Ted’s Bogus Journey (1991) zijn geliefd bij tieners, blowers en eenieder die niet vies is van bij vlagen zeer flauwe humor.

In Bill & Ted Face the Music wonen ze nog steeds in Californië, maar hun rockband Wyld Stallyns ligt vrijwel op zijn gat. Ze hebben beiden een dochter, Billie & Thea, zitten met hun gedesillusioneerde echtgenotes in koppelstherapie en moeten nog steeds de song schrijven die het universum bijeenbrengt. Een vrouw uit de toekomst benadrukt dat de tijd dringt, ze hebben nog tachtig minuten om het lied te componeren dat de aarde redt en „reality as we know it”.

Aanleiding voor allerlei tijdreizen, via dezelfde telefooncel als in de eerste twee films. Terwijl Bill & Ted meermaals in de toekomst reizen, waar ze versies van hun oudere zelf tegenkomen, gaan Billie & Thea naar het verleden om de ultieme begeleidingsband samen te stellen. Hiervoor rekruteren ze onder meer legendarisch gitarist Jimi Hendrix, trompettist Louis Armstrong en Mozart.

Het levert opnieuw veel meligheid op die voornamelijk leunt op de chemie tussen Alex Winter (Bill) en Keanu Reeves (Ted). De dochters lijken sprekend op hun vaders, wat ook goed is voor aardige grappen. De fans hebben waarschijnlijk al genoeg aan Bill & Ted die nog steeds vol overtuiging hun bekende surfertaal bezigen, met ‘dude’, ‘excellent’ en ‘bogus’ als terugkerende stopwoordjes.

Komedie Bill & Ted Face the Music Regie: Dean Parisot. Met: Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving en Brigette Lundy-Paine. Te zien op Pathé Thuis. ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 november 2020