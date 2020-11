Bij ernstige Covid-19 kan ademspier verzwakken

Bij mensen die met ernstige Covid-19 wekenlang aan de beademing hebben gelegen, is het middenrif soms beschadigd. Die grote, platte spier tussen de buikholte en de longholte is de belangrijkste spier voor de ademhaling. Het kan een verklaring zijn voor de langdurige benauwdheidsklachten die sommige patiënten aan de infectie overhouden. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers deze week in het medische tijdschrift JAMA Internal Medicine.

Uit eerder onderzoek was al bekend dat het middenrif te lijden heeft onder langdurige beademing op een intensivecareafdeling (IC). „De spier is normaal gesproken altijd actief en dan ineens wekenlang niet”, zegt onderzoeksleider Coen Ottenheijm, hoogleraar fysiologie aan het Amsterdam UMC.

De onderzoekers bekeken onder de microscoop middenrifweefsel van 26 overleden patiënten met ernstige Covid-19 uit drie Nederlandse ziekenhuizen. Zij hadden tot ruim drie weken op de IC aan de beademing gelegen. Ze vergeleken dat met de middenriffen van acht mensen die tot ruim anderhalve week op de IC hadden gelegen met een andere aandoening.

Littekens

In het middenrif van de coronapatiënten bleken zich littekentjes te hebben gevormd. „We zagen bij hen gemiddeld genomen twee keer zo veel bindweefsel in het middenrif, vergeleken met de controlegroep”, zegt Ottenheijm. Dat wierp de vraag op of niet alleen het lange IC-verblijf en de beademing, maar ook het coronavirus zelf wellicht het middenrif aantastte.

Het SARS-CoV-2-virus bleek inderdaad de spiercellen van het middenrif binnen te kunnen komen: het oppervlak van de cellen is bezaaid met de ACE-2-receptor, waarlangs het virus zich de cel in werkt. Bij vier coronapatiënten troffen de onderzoekers het virus aan in de spiercellen in het middenrif. „Dat wil niet zeggen dat het er bij de andere patiënten niet is geweest. Bij autopsie op overleden mensen kan het virus alweer verdwenen zijn”, aldus Ottenheijm. In een genanalyse zagen ze bovendien dat allerlei genen die betrokken zijn bij littekenvorming (fibrose) veel actiever waren bij de coronapatiënten dan bij de controlegroep.

Kortademigheid

Een verzwakt middenrif zou ook een verklaring kunnen zijn voor de raadselachtige benauwdheid en vermoeidheid bij de geringste inspanning zoals een trap oplopen, die sommige ex-coronapatiënten nog maandenlang ervaren. Bij die patiënten is er soms op de longfoto’s geen schade meer te zien, en is er in het bloed voldoende zuurstof aanwezig. „Als die mensen gaan liggen wordt de kortademigheid soms erger. Dat past ook bij een verzwakt middenrif”, zegt Ottenheijm. „Je mist dan de hulp van de zwaartekracht bij het ademen.”

De kracht van het middenrif is te testen met een monddrukmeter waarbij iemand inademt tegen een weerstand, of met een echo die de beweging van de top van de lever in beeld brengt, zegt Ottenheijm. In het Amsterdam UMC is inmiddels vervolgonderzoek gestart bij coronapatiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen, waarin op MRI-scans de schade aan het middenrif wordt bestudeerd.

Herstellen kan het middenrif gelukkig, zegt Ottenheijm. „Maar dat kan even duren, en in een eerdere studie waarin patiënten die op de IC aan de beademing hebben gelegen jaren werden gevolgd, houdt een deel wel last van het middenrif.”

Een mooie studie, maar of de bevinding echt specifiek is voor Covid-19-patiënten is nog wel de vraag, zegt Joost Wiersinga, internist-infectioloog in het Amsterdam UMC en niet betrokken bij het onderzoek. „Het is nog maar een kleine studie. Ik denk dat je een verzwakt middenrif ook kan zien bij mensen met ernstige longontsteking of sepsis, bloedvergiftiging door ontsteking, die lang zijn beademd op de IC. In de controlegroep zaten maar acht mensen die allerlei verschillende soorten aandoeningen hadden. Maar het kan inderdaad heel goed een van de verklaringen zijn voor de langdurige kortademigheid bij sommige ex-Covid-19-patiënten.”

