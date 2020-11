Atlete Semenya stapt naar Europees Hof om omstreden testosteronregel

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg om haar uitsluiting van vrouwenwedstrijden wegens een van nature te hoge testosteronspiegel aan te vechten. Dat bevestigen haar advocaten dinsdag aan persbureau Reuters. Semenya verloor eerdere rechtszaken vanwege de omstreden testosteronregel bij sporttribunaal CAS en het federaal gerechtshof in Zwitserland. De discussie over haar deelname speelt sinds haar debuutjaar 2009.

De tweevoudig Olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter hoorde in mei 2019 dat zij hormoontherapie moet volgen om haar testosteronwaardes te verlagen, als ze weer wil deelnemen aan haar favoriete afstanden. De internationale atletiekfederatie IAAF is ervan overtuigd dat Semenya oneerlijk voordeel geniet in wedstrijden tussen de 400 en 1.500 meter. De mondiale atletiekbond World Athletics stelde in 2018 een maximale testosteronwaarde in voor atletes op die afstanden. Die beslissing werd genomen op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat in mei vorig jaar stevige kritiek kreeg van andere wetenschappers.

Semenya volgde in het verleden hormoontherapie voor verlaging van testosteron, maar stopte hiermee in 2015 toen een Indiase hyperandrogene atlete van het CAS gelijk kreeg dat ze geen sportief voordeel had van haar hormonale afwijking. Sindsdien is een voortdurende juridische strijd ontstaan tegen het besluit over Semenya. Het sporttribunaal oordeelde in hoger beroep dat de regels van de IAAF voor vrouwen met een hoge testosteronspiegel weliswaar „discriminatoir” zijn, maar tegelijkertijd „redelijk en proportioneel” om de vrouwensport eerlijk te houden.