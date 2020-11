Airbnb wil beursgang dit jaar gewoon laten doorgaan

Airbnb, bemiddelaar in de verhuur van tijdelijke verblijfsruimte, hoopt dat het zich van de coronacrisis zal herstellen door zich meer te richten op verhuur dichtbij huis voor langere tijd. Dat is te lezen in de prospectus die het verhuurplatform maandag heeft uitgebracht in aanloop naar de beoogde beursgang in december.

Zoals verwacht leed het bedrijf in de eerste negen maanden van dit jaar een groot verlies, en daalde de omzet sterk. Eerder dit jaar had het Amerikaanse bedrijf (met een omzet van 4,8 miljard dollar in 2019) al bekendgemaakt dat het wereldwijd een kwart van zijn personeel kwijt wil, oftewel 1.900 mensen.

Vorig jaar maakte Airbnb bekend dat zijn beursgang in 2020 moest gaan plaatsvinden. Het in 2008 opgerichte bedrijf is nu nog in handen van investeerders. Uit de voorlopige prospectus die Airbnb maandag deponeerde bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC is de omvang van de beursgang niet af te leiden. Zakenkrant Financial Times en persbureau Bloomberg melden op basis van ingewijden dat met de beursgang wordt gemikt op een opbrengst van 3 miljard dollar. Daarmee is het een van de grootste van dit jaar in de Verenigde Staten.

Uit het dal

Airbnb is in het derde kwartaal van dit jaar snel uit het dal geklommen. Het maakte in die zomermaanden 219 miljoen dollar winst – buitengewoon goede cijfers voor het bedrijf. Airbnb haalde met name inkomsten uit vakanties dichter bij huis. In het tweede kwartaal van 2020 leed het bedrijf nog een recordverlies van 576 miljoen dollar.

In totaal leed Airbnb de eerste negen maanden van 2020 bijna 700 miljoen dollar verlies

In totaal leed Airbnb in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 700 miljoen dollar verlies (590 miljoen euro) op een omzet van 2,5 miljard dollar, blijkt uit de prospectus. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 323 miljoen dollar verlies op een omzet van 3,7 miljard dollar.

Dat het verhuurbedrijf in 2019 verlies leed – terwijl het een jaar eerder bijna winstgevend was – leidde destijds tot onzekerheid over de beursgang. Destijds stegen de kosten sterk, met name die voor marketing, maar ook die voor technologie en veiligheid.

Airbnb spendeerde vóór de corona-uitbraak vele miljoenen om te voldoen aan eisen van lokale overheden rond bijvoorbeeld geluidsoverlast en controleerbaarheid. Het zette zich met die maatregelen in de etalage voor de aankomende beursgang.

Dit jaar heeft Airbnb sterk in marketingkosten gesneden, blijkt uit de prospectus. In de eerste negen maanden van dit jaar gaf Airbnb nog 142 miljoen dollar uit aan marketing, tegen 540 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

In april haalde het nog extra geld op bij investeerders. Destijds was het bedrijf 18 miljard dollar waard. Volgens de Financial Times zou de waarde van Airbnb bij de beursgang op 25 à 30 miljard dollar moeten uitkomen.

Volgens de prospectus is nog niet te voorzien wat de totale impact van de coronacrisis op het bedrijf zal zijn. Het bedrijf zegt wel te verwachten „dat Covid-19 in 2020 en daarna een negatieve invloed zal hebben” op het aantal boekingen en op de hele bedrijfsvoering.