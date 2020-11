Acteur Ryan Reynolds koopt oude Welshe voetbalclub

Hollywood-acteur Ryan Reynolds mag zich vanaf heden mede-eigenaar noemen van Wrexham AFC, een relatief onbekende professionele voetbalclub uit Wales. Samen met collega-acteur Rob McElhenney, die onder meer in de populaire serie Game of Thrones was te zien, heeft Reynolds Wrexham gekocht. Kosten voor de 156 jaar oude voetbalvereniging: 2,5 miljoen dollar (2,1 miljoen euro).

In een filmpje op Twitter maakte Wrexham AFC, dat uitkomt op het vijfde Engelse voetbalniveau, de overname bekend. Reynolds zegt daarin vereerd te zijn. „We zijn al aan het werk gegaan.” McElhenney bedankt de fans voor hun geloof en vertrouwen. De overname door de twee acteurs werd eerder deze week goedgekeurd door de leden van de club. Slechts 29 van de tweeduizend fans in de Wrexham Supporters Trust Board stemden volgens de Britse krant The Guardian tegen de komst van twee nieuwe eigenaars.

Reden van aanschaf: nog onbekend

Waarom de twee acteurs voor Wrexham AFC kozen, is vooralsnog onbekend. De aandelen van de club waren sinds 2011 in handen van de fans. Het oude Wrexham was in het verleden meermaals Europees actief. Meer dan twintig keer won de club de Welshe beker. In 1992 versloeg het team in de FA Cup, het belangrijkste Engelse bekertoernooi, regerend landskampioen Arsenal.

Ryan Reynolds (44) is onder meer bekend van zijn hoofdrol in de twee Deadpool-films uit 2016 en 2018. De Canadese acteur had daarnaast rollen in The Hitman’s Bodyguard en de sciencefictionfilm Criminal. Volgens zakenblad Forbes is Reynolds dit jaar na Dwayne Johnson de best betaalde acteur in Hollywood. Hij verdiende in 2020 zo’n 71 miljoen dollar. Vier jaar geleden kreeg Reynolds een ster op de Hollywood Walk of Fame.