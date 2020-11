Zes jaar cel geëist vanwege langdurig misbruik Zeeuwse zussen

Het Openbaar Ministerie heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man die meerdere meisjes jarenlang seksueel misbruikt zou hebben. Een van de meisjes zou hij honderden keren tegen betaling hebben aangeboden aan andere mannen. Dat meldt persbureau ANP. De 47-jarige Pascal P. zou onder meer de minderjarige dochters van zijn vriendin Tanja D. bijna tien jaar lang hebben misbruikt. Ook misbruikte P. in deze periode drie andere meisjes, aldus het OM.

Volgens het OM drogeerde hoofdverdachte P. de twee zussen, nu 14 en 20 jaar oud, tussen 2008 en 2019 meermaals met slaappillen, de drug ghb en alcohol, voordat hij ze misbruikte. Ook zou hij in ieder geval een van de twee zusjes meermaals hebben meegenomen naar een parkeerplaats in Zeeland en Belgische parenclubs, waar ze tegen betaling misbruikt werd door anderen. Het 20-jarige slachtoffer verklaarde in de rechtbank dat ze zo’n driehonderd keer zou zijn misbruikt op een Zeeuwse parkeerplaats. Ook zou ze zeker vijftig keer meegenomen zijn geweest naar Belgische parenclubs. Haar stiefvader misbruikte haar op een gegeven moment zelfs dagelijks, aldus het meisje.

De moeder van de twee zussen, de 44-jarige Tanja D., zou meermaals in dezelfde woning zijn geweest op het moment dat het misbruik plaatsvond en wordt ervan verdacht het misbruik gefaciliteerd te hebben. Ze verklaarde zelf in de rechtbank op de hoogte te zijn geweest van wat haar vriend deed. Ook wist ze ervan dat de zussen gedrogeerd werden om ze rustig te krijgen. „In het begin had je het gewoon niet door. Op den duur ga je de puzzelstukjes bij elkaar leggen”, aldus D. Tijdens het proces afgelopen vrijdag werd D. onwel, waardoor ze de rest van de zitting niet kon bijwonen. Woensdag bekijkt de rechtbank of haar zaak dan kan worden voortgezet.

P. zou naast de zussen nog drie meisjes hebben misbruikt. Met een van hen had hij volgens het OM tussen haar dertiende en vijftiende regelmatig seks. Een ander meisje, destijds 12 jaar oud, ging mee op vakantie met P. en zou daar misbruikt zijn.