Biden richt zich op beleid corona en de economie

Eerder op maandag hield Biden samen met Kamala Harris een overleg met vakbondsleiders en ceo’s van onder andere General Motors en Microsoft over de economie. Biden: „Pas als we het virus stilleggen en economische hulp bieden aan werknemers en bedrijven, kunnen we beginnen met het opbouwen van de economie, beter dan voorheen.” Ook werd besproken hoe bedrijven en werknemers veilig kunnen werken tijdens de coronapandemie.

Verder voorspelde Biden een „hele donkere winter” vanwege de verspreiding van het coronavirus. „Het wordt eerst veel erger voordat het beter wordt.” De coronacijfers in de VS stijgen al sinds half september. De afgelopen week werden er dagelijks meer dan 153.000 positieve testen gemeld en meer dan 1.100 doden.

Biden en zijn team willen graag toegang tot de plannen van het Witte Huis om het vaccin te distribueren. Als hij moet wachten tot hij aantreedt als president - in januari - zou hij meer dan een maand achterlopen. „Het is dus belangrijk dat er nu zo snel mogelijk coördinatie komt.”

De toekomstige president Joe Biden zei maandagavond in een speech dat als president Donald Trump de machtsoverdracht blijft blokkeren er „meer mensen zullen sterven”. Dat meldt persbureau Reuters. Ook zei Biden dat het gênant voor het land is dat Trump weigert samen te werken.

Het laatste nieuws uit de VS

Welkom in een nieuw blog over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waar NRC het laatste nieuws brengt over de uitslagen en de nasleep van de stembusgang. De Democraat Joe Biden is door alle grote nieuwszenders, kranten en persbureaus uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Regeringsleiders uit de hele wereld hebben hem en zijn toekomstige vicepresident Kamala Harris gefeliciteerd.

President Donald Trump erkent de uitslag vooralsnog niet en beweert dat er op grote schaal is gefraudeerd. Cyberexperts hebben die ongefundeerde bewering van Trump vorige week verworpen. In een verklaring, die is verspreid door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, stellen dat deze stembusgang „de veiligste” was uit de Amerikaanse geschiedenis. Ondertussen hebben in Pennsylvania, Michigan en Arizona de Republikeinen juridische tegenslagen geleden bij hun pogingen om de uitslag in die staten aan te vechten.

Omdat Trump de uitslag niet erkent, wordt het voor Biden en zijn team moeilijker om te beginnen met de voorbereiding op de machtsoverdracht in januari. Zo heeft hij geen toegang tot de dagelijkse inlichtingenbriefing op het Witte Huis. De stafchef van Biden riep zondag de regering van Trump op om tafel te gaan met Biden en zijn team. Volgens hem moeten „beide partijen aan het werk” en moet „een agenda voor komend jaar worden vastgesteld”, met name met het oog op de coronacrisis.

