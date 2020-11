‘VS bespioneerde bondgenoten, waaronder Nederland, vanuit Denemarken’

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft een samenwerkingsverband met de Deense inlichtingendienst Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) gebruikt om bondgenoten in Europa, waaronder Nederland, te bespioneren. Ook werd er informatie over Deense ministeries en bedrijven verzameld door de Amerikanen. Dat schrijft de Deense omroep DR op basis van door een klokkenluider verstrekte documenten.

Dankzij een samenwerking met de Deense inlichtingendienst uit 2008 hadden de VS toegang tot een kabelnetwerk waar data mee kon worden afgetapt. Daarbij werd gebruik gemaakt van het spionageprogramma Xkeyscore, een spyware waarmee de browsergeschiedenis, mailuitwisselingen en chathistorie van mensen kan worden bekeken. De afgetapte gegevens werden opgeslagen in een datacenter op een eiland in Denemarken, waar zowel de FE als de NSA toegang tot had.

Zonder medeweten van de Denen, zouden de Amerikanen de toegang echter hebben gebruikt om het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën te bespioneren, terwijl er ook data werd afgetapt van doelen in Zweden, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Nederland. Wanneer Nederland werd bespioneerd en welke doelen er in de gaten werden gehouden is onduidelijk.

De klokkenluider, die zelf bij de FE werkte, zou intern aan de bel hebben getrokken over de misstanden. Nadat er weinig met zijn waarschuwingen gedaan werd rapporteerde hij zijn bevindingen aan een externe toezichthouder. Die rapporteerde in augustus van dit jaar dat er inderdaad sprake was van misstanden bij de FE, waarna de chef van de inlichtingendienst vertrok.