Voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij (84) overleden

Voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub maandagochtend. De oorzaak van zijn dood is vooralsnog onbekend. Van Raaij was acht jaar lang voorzitter van de Eindhovense voetbalclub. Ook was hij in twee periodes penningmeester bij PSV. In 1990 werd hij benoemd tot erelid.

Van Raaij groeide in zijn jaren als bestuurder uit tot een icoon van PSV. In 1984 vroeg toenmalig bestuursvoorzitter Jacques Ruts hem penningmeester te worden bij de club. Van Raaij was op dat moment accountant bij Philips en fanatiek supporter. Twaalf jaar later werd hij voorzitter. Uiteindelijk werkte Van Raaij bijna twintig jaar in het Philips-stadion.

Als voorzitter haalde Van Raaij in 2002 Guus Hiddink naar PSV. Dat bleek een goed besluit: onder Hiddinks leiding bereikten de Eindhovenaren in 2005 bijna de finale van de Champions League. Ook won PSV onder Hiddink drie landskampioenschappen.