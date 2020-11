Voedselbanken krijgen ongeveer 8 miljoen om tekorten te voorkomen

Voedselbanken krijgen extra geld om te voorkomen dat zij zonder voedsel komen te zitten. Het kabinet trekt daarvoor naar verwachting 8 miljoen euro uit, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandagavond bekendgemaakt. Zo kunnen de voedselbanken de mensen helpen die door de coronacrisis een beroep moeten doen op de instanties.

Voor de miljoenenuitgave maakt het kabinet aanspraak op een Europees potje voor armoedebestrijding. De 8 miljoen komen bovenop een eerder bedrag van 4 miljoen euro dat het kabinet aan de voedselbanken gaf. Eerst mocht dat geld alleen worden ingezet als noodsteun, in het geval het „eigen calamiteitenfonds” van Voedselbanken Nederland leeg is, maar die voorwaarde wordt niet meer gesteld. Het kabinet gaat nog in gesprek over hoe de Europese middelen worden besteed.

Niet alleen hebben de voedselbanken te maken met een toename van klanten, de organisaties zien tegelijkertijd dat ze minder eten hebben om te kunnen uitdelen. Supermarkten zijn overgegaan op een nieuw distributiesysteem en verkopen meer producten tegen de houdbaarheidsdatum met korting. Voedselbanken Nederland waarschuwde in oktober voor tekorten. Begin november schaalde het Rode Kruis de noodhulp in Nederland op - er wordt bijvoorbeeld wekelijks voedselhulp geleverd aan mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank.

