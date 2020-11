Verplicht register voor handelaren in tweedehands goederen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wil dat er een register komt voor handelaren en inkopers van tweedehands spullen. Wie regelmatig handelt in tweedehands goederen moet worden geregistreerd. Daartoe dient de bewindsman maandag een wetsvoorstel in.

Zo’n register dient volgens de bewindsman twee doelen. Het moet heling tegengaan, maar het voor de autoriteiten ook makkelijker maken om zware criminelen op te sporen. Van heling is sprake wanneer gestolen goederen worden doorverkocht. Diefstal kan een enorme impact hebben op de slachtoffers en moet daarom worden aangepakt, stelt Grapperhaus.

Daarbij komt dat mensen die handelen in gestolen goederen, zich volgens de minister ook eerder schuldig maken aan zware criminaliteit. „We zien in veel gevallen dat opkopers en personen die handelen in gestolen goederen, het daar niet alleen bij laten. Ze handelen ook in drugs of wapens, of spelen zelfs een rol in mensenhandel”, licht Grapperhaus toe in De Telegraaf.

Melding bij politie

Verkopers en opkopers moeten de goederen zelf aanmelden in het Digitaal Opkopersregister. Wie dat niet doet, riskeert een celstraf van maximaal zes maanden of een boete.

Tweedehands aangeboden spullen belanden in een systeem, het Digitaal Opkopersregister genoemd. Ook wordt opgeslagen wie de goederen heeft aangeboden of opgekocht. Het gaat hierbij om commerciële handelaren: wie af en toe tweedehands spullen aanbiedt via bijvoorbeeld Marktplaats, wordt niet geregistreerd. Het register wordt vervolgens gekoppeld aan de database Stop Heling, waarin gestolen goederen waarvan aangifte is gedaan, staan geregistreerd. Wanneer een gestolen item te koop wordt aangeboden, krijgt de politie daarvan melding.