Uitgemaakt

Onze 17-jarige dochter is een uitstekende planner. Dus toen ze om 11 uur klaar was met haar tentamen Engels, stond op haar programma dat ze het om 12 uur ging uitmaken met haar vriendje. Dat gevoelens niet zomaar weg zijn, had ze niet verwacht, ze was behoorlijk overstuur.

Tijdens het avondeten stonden daar opeens haar vriendinnen – een afvaardiging van drie want het is coronatijd – gebracht door een moeder die er eerder voor van haar werk was gekomen. Zij brachten een beker Ben & Jerry-ijs mee en een kaart met de tekst: „Omdat Ben & Jerry eigenlijk de enige twee leuke mannen op de wereld zijn!”

