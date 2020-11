Tweespalt. Ja hoor, in mijzelf. Ik moet er niet aan denken dat ik als jonge homo op zo’n reformatorische school had gezeten; dat er op voorhand iets was ondertekend door mijn ouders over de gewenste seksuele richting, en wel die van mij.

Maar nu, als zeer volwassen man, homoseksueel, liberaal, gelovig vind ik het moeilijk voorstelbaar dat er zoveel enthousiasme bestaat om artikel 23 te schrappen. Sinds 1917 kent Nederland dat unieke onderwijssysteem, waardoor de levensbeschouwing van de ouders kan doorklinken in het schoolgebouw. Dat betekent keuzevrijheid, voor die ouders wel te verstaan, en dat lijkt me te prefereren boven het staatsmonopolie op onderwijs, zoals Frankrijk dat bijvoorbeeld kent. Standaardburgers, die overal voorzien van hetzelfde culturele pakketje van de lopende schoolband moeten rollen. Als één land aantoont dat het niet de gedroomde oplossing is, dan toch Frankrijk, waar de etnische en religieus-culturele conflicten op scherp staan.

Ik snap vooral het enthousiasme niet van liberalen, die nu van ‘minder, minder keuzevrijheid’ een politieke leus maken.

In deze tijd, die zich juist zo identiteitsbewust toont als het gaat om, even het rijtje af: transseksualisme, etnische, seksuele en sekse- en genderverschillen.

Aan de ene kant die bijkans maniakale roep om ‘diversiteit’, vooral in de kunsten en de media, en dan de duidelijke begrenzing van ‘diversiteit’, nu blijkt dat er verschillende denominaties bestaan, ook religieus van aard.

Ja maar. Ik moet er niet aan denken zo’n jonge homo of lesbo (…) op een refo school… . Ik vind dat school noch kerk of overheid zich onnodig moeten bemoeien met de seks van mensen. De eerste tien jaar van mijn leven deed de Nederlandse overheid dat overigens nog uitgebreid.

Vroeger was mij een Frans-Algerijnse geliefde toegenegen, die me plagerig ‘pupille de la nation’ noemde. Want een Frans kind wiens ouders zijn omgekomen door oorlog of een terreuraanslag, wordt geadopteerd door de staat. Ook het zoontje van de onthoofde Samuel Paty kan een beroep doen op die wet.

Omdat ik de eerste tijd van mijn leven doorbracht in een weeshuis, vond mijn Algerijnse vriend het grappig mij zo te noemen. Maar ik gruwde van het idee: ‘leerling, beschermeling’ van de staat.

Het is een laatste vangnet, soms is het niet anders, maar het is fijner ouders te hebben dan een overheidsproject te zijn.

En die ouders hebben zo hun voorkeuren, ze voeden je nooit moreel neutraal op. Dat zit vervat in het idee van opvoeding.

Ja maar, die ho/lesbo op die refo…. . Dat er publieke gelden gaan naar antihomoactivisme staat me tegen. En publieke gelden naar homoactivisme? Twijfel. Eigenlijk ook.

Kerken dan? Die ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie.

