Twan Huys naar KRO-NCRV en College Tour keert terug

Presentator Twan Huys verbindt zich aan KRO-NCRV en gaat bij de omroep meerdere journalistieke programma’s maken. Dat laat de omroep maandagavond op de eigen website weten. Ook keert het programma College Tour weer terug met Huys als presentator.

KRO-NCRV directievoorzitter Peter Kuipers laat weten blij te zijn „met deze enorme aanwinst”. „Met Twan Huys versterken we onze journalistieke afdeling en gaan we nog meer programma’s maken waarin we maatschappelijke vraagstukken belichten.” Bij de omroep gaat Huys een nieuwe onderzoeksprogramma, Waarde van de Aarde, maken om „de onzichtbare strijd om de beperkte bodemschatten in beeld brengen”.

Bij talkshow M liet Huys maandagavond weten dat het „een gekoesterde wens” was van hem om College Tour weer terug te laten keren. Vanaf half mei zijn er nieuwe uitzendingen waarin Huys samen met studenten bekende gasten van over de hele wereld interviewt. Ook blijft Huys het programma Buitenhof presenteren.

Huys stapte in 2018 over van de publieke omroep naar RTL. Daar verving hij Humberto Tan als presentator van RTL Late Night. Het programma trok niet genoeg kijkers volgens RTL, waardoor in maart 2019 de talkshow werd stilgelegd.

