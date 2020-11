Trump-fans demonstreren tegen ‘gestolen’ verkiezingen

‘Joe Biden is een pedoseksueel!” Op Freedom Plaza wordt de megafoon doorgegeven van de een naar de ander. „Joe Biden is een verrader!” Een demonstratie om de zittende president Donald Trump te steunen bleef zaterdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington grotendeels vreedzaam, maar niet verzoenend. Sprekers en demonstranten hamerden op het door Trump verspreide idee dat de verkiezingen van anderhalve week geleden zijn ‘gestolen’ en dat de uitslag is bepaald door fraude.

Tien dagen na de verkiezingen houdt president Trump vol dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en dat zijn Democratische uitdager Joe Biden „het grootste kiezersbedrog in de geschiedenis” heeft uitgehaald. Verklaringen van de verschillende kiesraden, noch van speciaal aangestelde officieren van justitie, noch van de door Trump zelf voor de bescherming van de verkiezingen ingestelde Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hebben de president van het tegendeel kunnen overtuigen. Allen hebben de afgelopen dagen laten weten dat van grootschalige fraude geen sprake is.

Demonstranten op het Freedom Plaza, schuin tegenover het Trump hotel in Washington, lieten zich niet van hun stuk brengen door die instanties. „Lees het internet”, zei een echtpaar uit Virginia. „En we gaan hier niet in discussie. Wij zijn hier om de overwinning van Trump te vieren.” Volgens hen werken ambtenaren Trump altijd tegen en is de pers – „Fake News Media” – de vijand van het volk.

De president had vrijdag getweet dat hij misschien wel een verrassingsbezoek zou brengen aan de demonstratie. Om tien uur plaatselijke tijd in Washington reed hij per gepantserde auto het Witte Huis uit. Hij maakte een rondje om de vroeg gearriveerde medestanders en reed toen door naar een golfbaan in Virginia. Van daaruit dankte hij in tweets de menigte die volgens hem uit „honderdduizenden mensen bestond”.

Het waren er eerder zo’n tienduizend. Freedom Plaza kan volgens de politie zo’n 13.000 mensen bevatten. Het plein stond rond twaalf uur ’s middags bijna vol. De organisatie Women for America First had in alle hoofdsteden in de vijftig staten marsen aangekondigd. Dat leidde tot demonstraties van enkele tientallen tot duizenden mensen.

Nadat verschillende officiële sprekers „stop de diefstal” hadden gescandeerd, trok de menigte naar het Supreme Court. Daar hopen zij dat de verkiezingen worden beslecht, zo zeiden verschillende sprekers. Ook kondigde een van hen aan dat „vanaf maandag een lobby zal beginnen aan het adres van de parlementen in Pennsylvania, Georgia, Arizona, Michigan en Wisconsin”.

De spreker zette uiteen dat de volksvertegenwoordigers van de staten de kiesmannen moet aanwijzen die op hun beurt namens de kiezers van de staat stemmen op de presidentskandidaat die daar gewonnen heeft. Nu Trump en zijn advocaten vrijwel elke rechtszaak die ze hebben aangespannen, verloren hebben, is een ingreep van het parlement een laatste strohalm voor Trump.

Confrontaties na afloop

Na afloop van de demonstratie vielen er wel klappen. Tegendemonstranten in T-shirts met antiracistische boodschappen intimideerden Trump-aanhangers die op weg naar huis waren. Er was duw-en-trekwerk over en weer en enkele Trump-aanhangers werden geslagen volgens filmpjes die op Twitter werden gedeeld. De politie in Washington zegt tien arrestaties te hebben verricht, onder meer wegens verboden wapenbezit. Onder de demonstranten bevonden zich veel leden van extreemrechtse milities als Proud Boys, met hun geel-gebiesde zwarte poloshirts. Zij droegen messen bij zich.