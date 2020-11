Toussaint zwemt wereldtijd

Nooit was iemand sneller dan Kira Toussaint, zaterdag in Boedapest. De 26-jarige zwemster uit Amsterdam haalde bij de kortebaanwedstrijden (25 meter) van de International Swimming League uit in de halve finale van de 50 meter rugslag, haar specialiteit: 25,60 seconden. Daarmee was ze zevenhonderdste van een seconde sneller dan de tijd die de Braziliaanse Etiene Medeiros in 2014 had genoteerd.

„Nog nooit is iemand sneller geweest dan ik op deze afstand. Een onwerkelijk gevoel, bizar”, zei Toussaint naderhand tegenover het ANP. „Toen ik die 25,60 op het scorebord zag staan, dacht ik: wow, wat hard. Het is nog steeds een beetje onwerkelijk.”

Toussaint, dochter van olympisch kampioene Jolanda de Rover (Los Angeles, 1984) won vorig jaar bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Glasgow gouden medailles op de 50 en 100 rugslag.

Toussaint voegt zich met haar wereldrecord op de kortebaan bij ploeggenoot Ranomi Kromowidjojo, die het wereldrecord op de 50 meter vrije slag sinds 2017 op haar naam heeft staan. Zij zwom haar records destijds bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn.

Toussaint had zondagmiddag haar zinnen gezet op het wereldrecord op de 100 meter rugslag, maar daar kwam ze niet aan toe. In de halve finales won Toussaint wel, in een tijd van 55,90 seconden. Daarmee bleef ze ruim een seconde boven het wereldrecord van de Australische Minna Atherton. Zij zwom een jaar geleden, bij dezelfde wedstrijden in Boedapest naar 54,89.

Nieuwe competitie

De International Swimming League (ISL) is een nieuw format dat het zwemmen populairder en commercieel aantrekkelijker wil maken. Aan de ISL van dit jaar doen tien internationale zwemteams mee. Toussaint komt uit voor het team London Roar, met onder anderen de Britse olympisch kampioen schoolslag, Adam Peaty.

Femke Heemskerk en Tamara van Vliet zwemmen voor de Franse ploeg Energy Standard uit Parijs, Kromowidjojo komt uit voor het Hongaarse Team Iron.