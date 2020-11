Tata Steel en het Zweedse SSAB al verder dan ‘gesprekken’ over een overname

De mogelijke overname van de staalfabriek in IJmuiden door het Zweedse SSAB is in een verder stadium dan verkennende gesprekken, zoals tot voor kort werd aangenomen. Naar nu blijkt heeft Koushik Chatterjee, de financieel topman van eigenaar Tata Steel, vrijdag in Mumbai tegen een aantal analisten gezegd dat SSAB al een eerste bod heeft uitgebracht op de fabriek.

Zo’n non-binding offer geldt in het algemeen als een serieuze ‘tweede fase’ van een overnameproces. Daarna kan bijvoorbeeld boekenonderzoek volgen. Financiële details gaf Chatterjee overigens niet prijs.

SSAB en het Indiase Tata Steel – beide concerns zijn beursgenoteerd – maakten afgelopen vrijdag bekend dat ze in gesprek zijn over een mogelijke overname van het complex in IJmuiden (circa 9.000 werknemers). Daar reageerden sommige betrokkenen, zoals de ondernemingsraad, terughoudend op: het klonk positief, maar een fusiepoging van de Europese tak van Tata Steel met de staaltak van het Duitse ThyssenKrupp liep na jaren overleg in 2019 stuk op Europese mededingingsbezwaren.

Beide partijen is het echter menens, blijkt uit de opmerkingen van Chatterjee. Hij maakte die na kritische vragen van de Indiase miljardair en investeerder Rakesh Jhunjhunwala, die meer details wilde over het contact met SSAB. Chatterjee sprak ook de hoop uit dat de deal binnen een half jaar tot negen maanden afgerond kan worden.

Van Europese mededingingswetgeving verwacht Tata Steel weinig bezwaren, bleek uit het gesprek: volgens het bedrijf zitten SSAB en ‘IJmuiden’ geografisch in heel andere markten. SSAB (circa 17.000 werknemers) maakt met name staal voor de Scandinavische landen.

Overcapaciteit

Tata Steel verkoopt IJmuiden nadat het dertien jaar eigenaar is geweest. Het bedrijf wil zich met name richten op de Indiase staalmarkt, die een stuk beter draait dan de Europese. In Europa is sprake van overcapaciteit en stagnerende vraag, waardoor het lastig geld verdienen is.

IJmuiden is in normale jaren wel winstgevend gebleken, anders dan de enige andere grote staalfabriek van Tata Steel in Europa, in Wales. Door het nieuws over de mogelijke afsplitsing van de Nederlandse zuster maken werknemers van die noodlijdende fabriek zich ernstig zorgen over hun toekomst. Zij vrezen een grote reorganisatie.

Tata Steel-topman Thachat Viswanath Narendran werd in het analistengesprek ook gevraagd naar mogelijke sluiting van de Britse fabriek. Dit wees hij echter van de hand, omdat het te veel geld zou kosten. Tata Steel is al langer in gesprek met de Britse regering over staatssteun, tot nu toe echter zonder resultaat.