Slechte maand voor fondsen, pensioenkorting komt dichtbij

De financiële situatie van de vier grootste pensioenfondsen is in oktober licht verslechterd. Daardoor is de kans gestegen dat de pensioenen van miljoenen Nederlanders volgend jaar verlaagd moeten worden.

De grootste pensioenfondsen, ABP (voor overheid en onderwijs) en PFZW (zorg en welzijn), hadden eind oktober ongeveer 13 procent te weinig vermogen om alle toekomstige pensioenen te kunnen garanderen. Eind september kwamen ze zo’n 12 procent tekort. Samen beheren zij bijna zes miljoen pensioenen.

Eind december mogen de fondsen hooguit 10 procent te weinig geld in kas hebben. Hun zogeheten dekkingsgraad is dan 90 procent. Wie onder die grens eindigt, moet volgend jaar alle uitkeringen van gepensioneerden en alle opgebouwde pensioenaanspraken van werknemers verlagen.

De metaalfondsen PMT en PME zitten nog boven deze cruciale grens, maar zijn daar in oktober wel dichterbij gekomen. De dekkingsgraad van PMT is 91,2 procent, die van PME 92,6 procent. Zij beheren samen zo’n twee miljoen pensioenen.

De pensioenfondsen hadden vooral last van een sterke rentedaling. Als de rente daalt, moet een fonds ervan uitgaan dat zijn vermogen langzamer aangroeit. Dus moet het voortaan meer geld in kas hebben om financieel gezond te blijven.

Tot oktober krabbelden de dekkingsgraden juist langzaam op, na een diepe val in februari en maart. Toen kelderden de beurskoersen en de rente door onrust op de oliemarkt en de snelle wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Tot nu toe is november weer een goede maand voor de pensioenfondsen. Begin vorige week beleefden de rente en de aandelenkoersen een flinke opleving, door de verkiezingswinst van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en positief nieuws over testresultaten van een coronavaccin.