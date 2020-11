Raad voor Journalistiek liet zich een oor aannaaien

Sinds 2015 werkt burgerjournalist Max van der Werff samen met de Volksrepubliek Donetsk (DNR), waar in juli 2014 de MH17 werd neergeschoten, mogelijk met een door Rusland geleverde Buk-raket. In een interview voor Café Weltschmerz heeft Van der Werff er zelf ook geen geheim van gemaakt dat hij met de „mensen” van de DNR overleg voert. De DNR is een separatistisch staatje dat zich in 2014 gewapenderhand en met Russische militaire hulp heeft afgescheiden van Oekraïne.

De volksrepubliek wordt door geen enkel land erkend en is ook volgens volkenrechtelijke normen nog steeds deel van Oekraïne. De Oekraïense regering noemt de DNR-separatisten daarom „terroristen”.

Hubert Smeets is medewerker van NRC Handelsblad

Toch had de journalist/ingenieur Robert van der Noordaa volgens de Raad voor de Journalistiek niet mogen twitteren dat Van der Werff „werkt met terroristen”. Dit hoge tuchtcollege der journalistiek, dat wordt voorgezeten door topjournalist Frits van Exter (ex-hoofdredacteur van Trouw en Vrij Nederland), kwam in maart dit jaar tot dit oordeel na een klacht van Van der Werff.

Naar aanleiding van het feit dat Van der Werffs naam figureerde op de Oekraïense website Mirotvorets had Van der Noordaa in een gepeperde tweet in 2019 laten weten dat hij niets moest hebben van Mirotvorets, maar dat het „terecht” was dat Van der Werff op de lijst stond omdat „Max werkt met [Donetsk] terroristen”.

Ernstige beschuldiging

Van der Werff vond dit een „ernstige beschuldiging”, omdat hij naar eigen zeggen „een onafhankelijk onderzoeker is” en niet wordt betaald door het Kremlin. De Raad gaf Van der Werff via een zwabberige omweg gelijk. Misschien werkt Van der Werff inderdaad samen met de DNR-terroristen.

Maar dat was voor de Raad niet de hamvraag. „De Raad spreekt zich niet uit over het waarheidsgehalte van de beschuldiging. Het oordeel is ook niet een soort erkenning van hetgeen klager beweert over MH17”, aldus voorzitter Van Exter. Voor de Raad was de hoofdzaak dat Van der Noordaa deze „vergaande beschuldiging verder niet had onderbouwd of genuanceerd” en daarom was zijn tweet volgens de Raad „journalistiek onzorgvuldig”.

Dit oordeel bevreemdde mij indertijd. Waarom veroordeelde de Raad een mening die gewoon aansluit bij het standpunt van de wettige regering in Kiev? Afgaande op het stuk ‘Nederlandse MH17-blogger aangestuurd door Russische geheime dienst’ (12/11) ben ik nu acht maanden later zelfs ronduit verbluft.

Lees ook: Nederlandse MH17-blogger aangestuurd door Russische geheime dienst

Van der Werff blijkt volgens dit artikel niet alleen samen te werken met separatisten in Donetsk, die zich volgens de Oekraïense autoriteiten schuldig maken aan „terrorisme”, hij laat zich ook nog eens begeleiden door de Russische militaire inlichtingendienst GROe. De belangrijkste vraag is alleen nog of hij dat werk onbezoldigd doet of niet.

Conclusie: de Raad voor de Journalistiek heeft zich een oor laten aannaaien. Het zou goed zijn als voorzitter Van Exter eigener beweging aanstuurt op herziening van zijn eerdere oordeel, dat zich onledig hield met een vormvraag maar inhoudelijk kant noch wal raakte.