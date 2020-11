Politie Suriname houdt vicepresident uit regering Bouterse aan

Ashwin Adhin, de voormalig vicepresident van Suriname, is maandag door de politie aangehouden. Dat melden lokale media, nadat het nieuws bekend werd gemaakt tijdens een zitting van de Nationale Assemblee, waar Adhin parlementslid is.

De aanhouding heeft mogelijk te maken met vernielingen van computers op het kantoor van de huidige vicepresident, Ronnie Brunswijk. Brunswijk en president Chan Santokhi vormen sinds juli een nieuwe regering, na de gewonnen verkiezingen in mei. Adhin was vicepresident onder Desi Bouterse. Tijdens de overgangsperiode werden kantoorartikelen vernield en gestolen. De politie begon in juli een onderzoek. Adhin had zich afgelopen vrijdag moeten melden bij de rechtbank maar kwam niet opdagen. De politie heeft hem daarom thuis opgehaald voor verhoor; hij werd daarna formeel aangehouden.

Volgens de Nationale Democratische Partij (NDP), de partij waarvan Adhin lid is, is diens aanhouding een „ernstige vorm van aanranding van de rechtsstaat”. In een reactie aan StarNieuws schrijft de partijfractie dat het de aanhouding van Adhin beschouwt als een „scenario” om de partij die in 1987 werd opgericht door Bouterse, „met wortel en tak uit te roeien”.

Santokhi had in zijn verkiezingscampagne al gezegd een einde te willen maken aan corruptie, en sinds zijn aantreden worden meerdere prominenten en politici onderzocht. Over misdrijven van politieke ambtsdragers zou de president overlegd hebben met de procureur-generaal. Volgens StarNieuws zei de president maandag in het nationale parlement dat „het niet uitmaakt of het om de president, vicepresident of wie dan ook gaat. Niemand wordt beschermd.” Santokhi moet als nieuwe president proberen Suriname er economisch weer bovenop te krijgen: Bouterse heeft het land achtergelaten met hoge schulden.

Lees ook: maandag werd bekend dat Nederland weer een Surinaamse ambassadeur heeft