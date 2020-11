Politie koopt meer drones en gaat ze ook breder inzetten

De politie gaat ook drones inzetten voor haar werk in de wijken. De onbemande vliegtuigjes worden nu nog vooral gebruikt voor specialistisch werk, zoals onderzoek naar ongelukken, maar zullen straks ook ingezet worden voor de werkzaamheden van de zogenoemde basisteams, heeft de politie maandag bekendgemaakt. Het aantal drones waarover de politie beschikt wordt de komende jaren uitgebreid van zestig tot meer dan honderd.

Drones worden volgens de politie nu nog ingezet voor taken die te „gevaarlijk, vies of moeilijk vol te houden zijn” voor politiemensen en om sneller of beter overzicht te krijgen over een situatie. Zo worden de vliegtuigjes gebruikt om onderzoek te doen naar verkeersongelukken. Ze worden ook gebruikt om toezicht te houden bij demonstraties en om onderzoek te doen naar strafbare feiten. Nieuw is dat drones ingezet zullen worden voor de zogenoemde gebiedsgebonden politie, of GGP. Dat zijn de politieteams die actief zijn in wijken en dorpen.

De drones zullen aanvankelijk door één team gebruikt worden voor het gewone GGP-werk, zegt de politie. Komend voorjaar komt daar een tweede team bij. Om welke teams het gaat en wat ze zullen doen heeft de politie nog niet bekendgemaakt, maar volgens een verklaring zijn de „toepassingen in de opsporing, handhaving, forensisch onderzoek en verkeersongevalsanalyse eindeloos”. Voor de uitbreiding van de drone-inzet door de politie worden meer mensen opgeleid. Dat moet ook volgens nieuwe Europese droneregels die eind dit jaar van kracht worden.

790 keer

Het aantal drone-inzetten neemt toe, meldt de politie. Vorig jaar gebeurde dat 556 keer, dit jaar tot oktober al 790 keer. Soms gaat het om ernstige zaken zoals de arrestatie van gevaarlijke verdachten, maar soms ook om minder ernstige klussen. Zo werd ruim twee weken geleden in Doetinchem een drone ingezet om jongeren in de gaten te houden die zich zouden hebben beschuldigd aan „pestgedrag naar de buurt toe, rotzooi maken en het vertonen van baldadig gedrag”. Dat was volgens de politie nodig omdat de groep uiteenstoof zodra er een agent in de buurt kwam. Die inzet bleef overigens zonder resultaat.

Onbemande vliegtuigjes zijn van meet af aan ook ingezet voor de handhaving van de coronaregels. Zo vloog eind maart al een drone boven het Kaapseplein in Den Haag die via een luidspreker mensen in meerdere talen opriep afstand te bewaren. In juni gebeurde hetzelfde bij een antiracismeprotest in Rotterdam. Op verschillende plekken in het land werden drones gebruikt om van boven te kijken of het op bepaalde plekken niet te druk werd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gewaarschuwd dat de politie niet te scheutig moet zijn met dit soort vluchten, en oog moet houden voor de privacy van de burgers.