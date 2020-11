Ruut Weissman in een film over theater, macht en gedrevenheid

‘Het is een talent om dingen naar je hand te zetten”, aldus theaterregisseur Ruut Weissman over zichzelf in de verbluffende film die Judith de Leeuw over hem maakte. Allicht: manipulatie is de core business van de regisseur. Zijn talent leverde Weissman een bloeiende carrière op – bovendien was hij dertig jaar de baas van de toneelschool in Amsterdam.

Succes is echter niet de reden waarom Ruut Weissman. De hoofdpersoon (NTR) is gemaakt. Weissman (1955) werd de afgelopen jaren door verschillende actrices beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en van het negeren van klachten over een docent aan de toneelschool. Hij erkende in de jaren tachtig relaties met leerlingen gehad te hebben, maar ontkende de andere beschuldigingen.

De Leeuws film is geen zoektocht naar de waarheid; ze koos voor een andere, bijzonder ingenieuze vorm. Weissman wordt gevolgd bij het regisseren van een voorstelling waarin actrice Harriët Stroet een vrouw vertolkt die door haar docent een relatie in wordt gelokt en daardoor beschadigd raakt. Zo kan Weissman zijn professionele zelf zijn, maar moet hij ook reflecteren op zijn eigen geschiedenis.

Het beeld dat uit Ruut Weissman. De hoofdpersoon oprijst is dat van een man met een ego als een Frans landhuis (hij bezit er ook eentje), een aanstekelijk gevoel voor het goede leven („Ik ga niet in mijn eigen tuin chili con carne eten en slechte wijn drinken”), een scherp observatievermogen en een razende intelligentie – allemaal eigenschappen die een zéér goede regisseur van een man kunnen maken.

Maar over deze film heeft hij de regie niet. Onophoudelijk gaat Weissman de machtsstrijd met regisseur De Leeuw aan. Hij vindt dat ze te weinig empathie heeft met haar hoofdpersoon (dat is hij zelf), dat ze zich te veel met het theaterstuk bemoeit en dat ze zijn creatief proces verstoort. Met actrice Stroet heeft hij verwante gevechten, tot het moment dat hij kwaad wegloopt omdat Stroet het over ‘beschadigingen’ wil hebben. Resoluut zegt hij dan: „Als een kínd wil ik dit niet.”

De argumenten van Weissman zijn artistiek, maar hij brengt ze vooral naar voren als de voorstelling te dicht aan zijn eigen verhaal raakt – en daarmee aan zijn eigen misstappen. Want hoewel de film die feiten niet onderzoekt, speur je toch naar tekenen dat hij zich rekenschap geeft van zijn daden. Die tekenen zijn in het begin niet erg hoopgevend. De regisseur lijkt te vinden dat alles hem is overkomen. Hij heeft het over „een man die in een veranderende tijd is meegenomen in die MeToo-storm”. Waarom zijn oud-leerlingen zo boos op hem zijn? „Door mijn poriën hebben ze gevoeld wie ik goed vond en wie niet – dat is die woede.” Stroet riposteert dat ze dat „niet een heel diepe analyse” vindt. Later zegt Weissman dat hij zich als jonge docent gewoon „een jongen voelde die aandacht kreeg van een meisje”.

Pas rondom de voorstelling – tijdens de repetities zien we hoe Weissman de buik en het voorhoofd van zijn actrice in de juiste positie duwt – laat hij een paar keer zelf het woord macht vallen. Hij zegt zich te realiseren „dat ik een vis was in het water van de macht, een verwende en vervelende jongen”. En, nadat De Leeuw hem herinnert aan een eerder zonder camera gemaakte opmerking: „Het moet maar eens afgelopen zijn met mannetjes zoals ik.”

Hoe doorvoeld dat besef is, moet de lezer zelf proberen te bedenken. Zeker is dat De Leeuw mede dankzij Weissman een film heeft gemaakt om ademloos naar te kijken: over kunst, theater, macht, gedrevenheid en uiteindelijk over de vraag of je kunt erkennen dat er in je leven nog andere hoofdpersonen zijn dan jijzelf.