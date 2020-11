Oppositieleider Maia Sandu wint presidentsverkiezingen Moldavië

De Moldavische oppositieleider Maia Sandu heeft maandag de presidentsverkiezingen in Moldavië gewonnen. Dat heeft de nationale kiescommissie volgens persbureau Reuters bekendgemaakt. Sandu kreeg bijna 57 procent van de stemmen en versloeg de huidige president Igor Dodon ruimschoots.

Er was een tweede ronde voor nodig om tot de overwinning te komen, nadat Sandu en Doden bij de eerste ronde geen absolute meerderheid hadden weten te halen. Vier jaar geleden verloor Sandu de verkiezingen in de tweede ronde van Igor Dodon. Dodon, een pro-Russische president die gesteund wordt door het Kremlin, heeft de verkiezingsuitslag inmiddels geaccepteerd en gezegd dat het land behoefte heeft aan kalmte en stabiliteit.

Met Sandu heeft Moldavië gekozen voor een president die positief staat tegenover toenadering met de Europese Unie. Sandu, met een verleden bij de Wereldbank, staat in eigen land bekend als een felle corruptiebestrijder, iets wat het straatarme land goed kan gebruiken na jaren van politieke crises en corruptieschandalen. In een eerste reactie heeft ze gezegd dat het versterken van de economie haar hoofddoel is.