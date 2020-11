OM: verdachte beschieting Saoedische ambassade had terroristisch oogmerk

De verdachte van de beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag vorige week handelde „met een terroristisch oogmerk”. De 40-jarige man uit Zoetermeer blijft daarom nog twee weken in voorarrest in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris maandag geoordeeld, aldus het Openbaar Ministerie. Eerder kreeg de man een geldboete opgelegd voor het bekladden van hetzelfde gebouw.

De man wordt verdacht van het plegen van geweld tegen een gebouw van een internationaal beschermd persoon, poging tot moord of doodslag op de bewaker van het gebouw en bedreiging. De daad zou terroristisch van aard zijn geweest, omdat de verdachte „met zijn daad zijn wil lijkt te willen opleggen aan de ambassade”, aldus het OM.

De Saoedische ambassade in Den Haag, iets ten noorden van het stadscentrum, werd vorige week donderdag in de vroege ochtend beschoten. In de ramen waren kogelgaten te zien en bij het gebouw vond de politie meerdere kogelhulzen, maar niemand raakte bij de beschieting gewond. Nog diezelfde middag pakte de politie de verdachte op. Over de precieze beweegreden van de verdachte heeft justitie niks bekendgemaakt.