Notitie kabinet: coronavaccin eerst naar zorgmedewerkers en kwetsbare groepen

Als er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt, dan wil het kabinet dat zorgmedewerkers en kwetsbare groepen als eerste gevaccineerd worden. Bij een tweede partij vaccins worden ook mensen met vitale beroepen ingeënt tegen het virus. Pas daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt. Dat blijkt uit een notitie die een deel van de ministerraad dinsdag bespreekt en waarvan de strekking bekend is bij NRC.

Het gaat bij die eerste groep om naar schatting 3,5 miljoen mensen. Onder ‘kwetsbaren’ worden mensen geschaard die ouder zijn dan zeventig jaar én niet zelfredzaam zijn, volwassenen met risicovolle aandoeningen (zoals suikerziekte, hartpatiënten, longziekten) en mensen met ernstig overgewicht. Dat zijn de drie groepen die het grootste risico hebben om ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden aan het coronavirus. Als zij door vaccinaties minder ziek worden, of helemaal niet, dan verlicht dat de druk op de zorg.

Mogelijk nog een jaar

Het plan is nog wel met veel onzekerheid omgeven. Wanneer de eerste mensen gevaccineerd kunnen worden, hoe lang dat vaccinatieprogramma zal duren en wanneer heel Nederland voldoende beschermd is om verspreiding van het coronavirus dusdanig af te remmen dat de samenleving van het slot kan, moet de komende maanden blijken. Vorige week zei hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM Hans van Vliet dat het mogelijk nog een jaar zal duren. Haagse bronnen zeggen dat dit tijdspad nog zeker niet vaststaat en het ook sneller of langzamer kan gaan.

Veel hangt af van de daadwerkelijke werking van vaccins, en hoeveel vaccins er binnen welke tijd geproduceerd kunnen worden. Maandag kwam farmaceut Moderna met het hoopgevende nieuws dat haar vaccin in zo’n 95 procent van de gevallen lijkt te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Vorige week bleek al dat een vaccin van Pfizer 90 procent van de gevaccineerden zou beschermen.

Maar de precieze werking van beide vaccins wordt nog verder onderzocht. En ze moeten allebei nog goedgekeurd worden door internationale gezondheidswaakhonden voordat ze daadwerkelijk grootschalig geproduceerd en verspreid kunnen worden. Dat zal in beide gevallen in eerste instantie om enkele miljoenen vaccins gaan. De Europese Commissie heeft met Pfizer al een deal gesloten en onderhandelt nog met Moderna. Nederland krijgt van beide vaccins 3,89 procent van het totale aan Europa geleverde volume.

Campagne tegen desinformatie

Een coronavaccin wordt straks niet verplicht. Het kabinet maakt zich zorgen over de vraag of burgers zich wel willen laten vaccineren, zeggen Haagse bronnen. Het ministerie van Volksgezondheid denkt al sinds de zomer na over een campagne om desinformatie over vaccins te bestrijden. Het voornemen is om zo’n campagne binnen korte termijn te starten.

Met dit plan loopt het kabinet vooruit op een advies van de Gezondheidsraad dat donderdag komt over de vraag wie als eerste gevaccineerd mag worden. In grote lijnen heeft het kabinet dat advies al in kunnen zien. Volgens een betrokkene zal het advies ongeveer dezelfde conclusies trekken: kwetsbaren eerst, daarna de rest van de samenleving.