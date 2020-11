Nederland heeft weer Surinaamse ambassadeur

Rajendre Khargi is waarschijnlijk de eerste ambassadeur in Den Haag die al met een koninklijke onderscheiding op zak aantreedt. Vorig jaar spelde de burgemeester van Culemborg hem de Ridderorde van Oranje-Nassau op. Het lintje had Khargi vooral te danken aan zijn werk voor Nederlandse en internationale organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

De benoeming van Khargi (Paramaribo, 1955) tot de nieuwe Surinaamse ambassadeur in Nederland kwam maandag formeel rond. Het is voor het eerst in drie jaar dat Nederland en Suriname weer diplomatieke relaties krijgen op ambassadeursniveau. Khargi moest vanwege zijn nieuwe functie de Nederlandse nationaliteit inruilen voor de Surinaamse. Hij is al sinds 2013 adviseur van Chan Santokhi, destijds oppositieleider en sinds juli de nieuwe Surinaamse president, en schreef speeches voor hem. Hij geldt dan ook als een vertrouweling van de president.

Khargi bereidde de gesprekken voor die Santokhi in Nederland had met Tweede Kamerleden en het ministerie van Buitenlandse Zaken en begeleidde die bezoeken ook. „Hij introduceerde mij voor de verkiezingen in Suriname aan Santokhi”, zegt Sven Koopmans, buitenlandwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. Volgens Albert Ramdin, de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, is Khargi achter de schermen instrumenteel geweest voor het warm houden van de contacten in Nederland. „Het feit dat er zo snel contact is gemaakt met deze nieuwe regering is mede daardoor gekomen”, zei Ramdin onlangs in de Surinaamse media.

Diplomatieke opleidingen

Maar zijn benoeming ging niet zonder slag of stoot. In Suriname, op sociale media en in de Surinaamse gemeenschap in Nederland noemen sommigen het onterecht dat president Santokhi voor de ambassadeurspost de voorkeur geeft aan een ‘Nederlander’. Khargi wordt ook verweten dat hij niet de voor zo’n post nodige diplomatieke opleidingen heeft doorlopen. Kritiek die door minister Ramdin fel wordt afgewezen. „Ik wil dan bijna de conclusie trekken: wij vinden nooit iemand geschikt tenzij het onszelf is. Dat is een hele slechte gewoonte”, aldus de minister. „Hij is goed ingevoerd in de Nederlandse en Europese politiek. Hij heeft toegang tot de Tweede Kamer, tot het Nederlandse bestel in het algemeen qua bestuur.”

Het kabinet maakte maandag tegelijkertijd bekend dat Henk van der Zwan de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Paramaribo wordt. Van der Zwan was sinds 1 september al tijdelijk zaakgelastigde. Om het herstel van de relaties te bezegelen bezoekt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) op 24 en 25 november Suriname, onder meer om de viering van 45 jaar onafhankelijkheid bij te wonen. In de Tweede Kamer klonk vorige week tijdens een debat met Blok veel steun voor eventuele initiatieven om de Surinaamse economie en rechtsstaat te versterken.

In 2017 liet de toenmalige Surinaamse regering van president Desi Bouterse tot verrassing van Den Haag weten dat de net benoemde nieuwe Nederlandse ambassadeur, Anne van Leeuwen, niet welkom was. Van Leeuwen was al beëdigd door koning Willem-Alexander. Toeval of niet, de intrekking van de reeds gegeven toestemming kwam juist op de dag, 28 juni 2017, dat de openbare aanklager in het Decembermoordenproces 20 jaar cel eiste tegen hoofdverdachte Bouterse. In 2012 had Nederland zijn ambassadeur uit Paramaribo teruggehaald, nadat het Surinaamse parlement een amnestiewet had aangenomen om Bouterse van verdere vervolging te vrijwaren. In 2014 ging er toch weer een ambassadeur naar Suriname.

Radioverslaggever

Khargi kent de Nederlandse samenleving goed. Hij begon zijn carrière in 1974 als radioverslaggever, redacteur en producer bij de Wereldomroep en de NOS. Daarna werd hij correspondent bij het ANP op de Nederlandse Antillen voor de Caraïbische regio. In 1991 werd hij hoofdredacteur van de Radionieuwsdienst ANP en vervulde later nog een directeursfunctie bij het nationale persbureau. In 1997 stapte Khargi, na een businessopleiding, over naar het bedrijfsleven: hij vervulde leidinggevende functies voor onderzoek, ontwikkeling en multimedia bij het Japanse bedrijf Seiko. De afgelopen jaren was Khargi actief als onafhankelijk consultant voor leiderschapstrainingen en leidinggevende bij diverse ngo’s die zich bezighouden met internationale samenwerking. Zo was hij een aantal jaren voorzitter van One World International, een internationaal netwerk voor mondiale samenwerking en duurzaamheidsvraagstukken.