Na veel zachte Brexit-deadlines nadert nu de echte

Iedere keer als Brexit-onderhandelaars Michel Barnier en David Frost in de Eurostar stappen, op weg naar een week taaie gesprekken in afwisselend Brussel en Londen, nemen ze hun aktetas mee. Daarin zit hun arsenaal. Zo kunnen ze een informele zogenoemde ‘non-paper’ op tafel smijten om een draai te maken in een standpunt. Of ze komen aanzetten met een concept-wetstekst vol juridische formuleringen,die duidelijk moet maken dat het tijd is om spijkers met koppen te slaan. En als ze het echt niet meer weten, kunnen ze dreigen met een deadline die opeens keihard is.

Dat gebeurt dezer dagen weer. „De tijd is bijna op. We moeten deze week een akkoord bereiken”, zei Simon Coveney, de Ierse minister van Buitenlandse Zaken. De EU-top op 19 november is het allerlaatste moment waarop de regeringsleiders een akkoord kunnen goedkeuren, waarschuwde een anonieme hooggeplaatste EU-functionaris vorige week in The Guardian. En Barnier zegt het al jaren: ‘De klok tikt.’

Dat klinkt alarmerend, maar wie de gesprekken vanaf het begin volgt, weet dat keiharde deadlines uiteindelijk zo zacht zijn als boter uit Normandië of Cornwall. Het zijn onderhandelingstrucs.

Drie keer verlengen

Tijdens de scheidingsfase zat de deadline ingebakken. Het inmiddels beruchte artikel 50 van het EU-verdrag bepaalt dat lidstaten die weg willen, twee jaar de tijd hebben om tot een uittredingsakkoord te komen. Maar zelfs een verdragsrechtelijke deadline bleek rekkelijk.

Drie keer werd de Brexit-datum opgeschoven, van 29 maart 2019 naar 12 april, van 12 april naar 31 oktober en van 31 oktober naar 31 januari 2020.

Zelfs de belofte van premier Boris Johnson in oktober 2019 dat hij „liever dood werd aangetroffen in een greppel” dan de deadline te verschuiven, bleek hol. De Britse premier werd door het Lagerhuis vakkundig klemgezet en moest net als voorganger Theresa May verlenging aanvragen bij de EU.

Johnson schermde ook met harde deadlines. In september meldde de premier dat het geen zin had verder te praten als er geen akkoord was in oktober. Uiteindelijk deed de premier even moeilijk, maar zette hij de onderhandelingen onverdroten voort.

Een deadlinedreigement tracht een gecontroleerde explosie te ontketenen. Pas als politici denken dat er geen ontsnappingsmogelijkheid is, zoals tijd kopen, zullen ze bereid zijn de moeilijkste concessies te doen die vereist zijn om tot een akkoord te komen. Maar onderhandelaars willen tegelijkertijd niet de controle verliezen door te dicht langs de werkelijke afrond te scheren. Ze trachten dus via het opleggen van een kunstmatige deadline de tegenstander tot beweging te dwingen.

Zijn de waarschuwingen dat de deadline nadert dan niets waard? Nee. Dat ook weer niet. Op 1 januari verstrijkt de transitiefase van de Brexit. De overgangsperiode verlengen kan niet meer. Een toekomst zonder handelsakkoord betekent nog grotere economische puinhopen.

Vóór die tijd moeten onderhandelaars Barnier en Frost het akkoord inhoudelijk rond hebben, moeten hun politieke bazen instemmen, en dient het boekwerk behandeld en goedgekeurd te worden door in ieder geval het Europese Parlement. De ware deadline is niet vandaag, morgen of per se volgende week. We blijven praten tot het gaatje, zeggen Europese betrokkenen. Maar de tijd dringt wel.