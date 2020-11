Jawed S. krijgt 25 jaar cel in hoger beroep voor steekpartij Amsterdam Centraal

Jawed S. is in hoger beroep veroordeeld tot 25 jaar cel voor het neersteken van twee toeristen op Amsterdam Centraal in augustus 2018. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam maandag geoordeeld, meldt persbureau ANP. De celstraf is daarmee iets lager dan de 26 jaar en 8 maanden die de rechtbank in Amsterdam een jaar geleden oplegde. Wel moet S. zijn slachtoffers nog steeds een schadevergoeding van bijna 3 miljoen euro betalen.

In tegenstelling tot justitie en de rechtbank in Amsterdam acht de rechter het niet bewezen dat S. na de steekpartij ook drie betrokken agenten heeft bedreigd. Dat zou volgens het gerechtshof niet blijken uit camerabeelden. S. wordt daarom van deze beschuldiging vrijgesproken.

Tijdens de zitting maakte S. voor het eerst sinds de steekpartij excuses. Eerder had hij herhaaldelijk gezegd dat hij zijn daad zo zou herhalen. De advocaat van de verdachte zei dat S. anders over zijn daad was gaan denken door de videoboodschappen die de slachtoffers maakten en die in de rechtszaal werden afgespeeld. Daarin stelden de slachtoffers nog altijd te kampen met de (psychologische) gevolgen van de aanslag. Justitie en het hof vonden de spijtbetuiging ongeloofwaardig: volgens het hof was de „emotieloze” manier waarop S. zijn excuses maakte „oninvoelbaar”. De spijtbetuiging leverde hem daarom geen strafvermindering op.

Lees meer over het eerste proces tegen Jawed S.: ‘Ik keek je in de ogen en zag dat je bang was, banger dan wij’

Wraak

De destijds 19-jarige S. verwondde in de zomer van 2018 twee Amerikaanse toeristen met een mes op het Amsterdamse treinstation. In de rechtszaak die volgde verklaarde de Afghaan S. dat hij naar Nederland was gekomen om wraak te nemen voor de wedstrijd met Mohammed-cartoons die PVV-leider Geert Wilders had georganiseerd. Het was daarmee de eerste religieus gemotiveerde aanslag in Nederland sinds de moord op Theo van Gogh in 2004, eveneens in Amsterdam.

Ruim een jaar na de steekpartij veroordeelde de rechtbank in Amsterdam S. tot 26 jaar en 8 maanden cel. Dat was anderhalf jaar meer dan de 25 jaar die justitie eerder had geëist. De rechter achtte S. schuldig aan twee pogingen tot moord met terroristisch oogmerk. Hij moest zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen van bij elkaar opgeteld 2,9 miljoen euro. Zijn advocaat maakte na de uitspraak bekend dat zijn cliënt in hoger beroep ging, omdat die de straf te hoog achtte.