Irak executeert 21 veroordeelden voor terrorisme

Irak heeft maandag 21 mannen die ter dood veroordeeld zijn voor terrorisme opgehangen. Dat staat in een verklaring van het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken, meldt persbureau Reuters. De mannen werden geëxecuteerd in de Nasiriyah-gevangenis in het zuiden van het land.

Een aantal van de geëxecuteerden waren volgens de verklaring betrokken bij twee zelfmoordaanslagen in de stad Tal Afar waarbij tientallen doden vielen. Het ministerie gaf geen verdere informatie over de identiteit van de mannen of voor welke specifieke misdaden ze veroordeeld zijn.

Irak voert regelmatig de doodstraf uit. Volgens Amnesty International is Irak een van de vier landen waar de meeste executies plaatsvinden. Sinds Islamitische Staat in 2017 verslagen werd, heeft Irak honderden jihadisten ter dood veroordeeld na vaak gehaaste processen en een aantal massa-executies uitgevoerd. In 2019 zouden in Irak 100 doodvonnissen uitgevoerd zijn volgens Amnesty.

