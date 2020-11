In Azië draait het niet meer om de VS, dat blijkt wel uit het nieuwe vrijhandelsverdrag

China’s groeiende macht in Azië en de Stille Oceaan komt niet uit de loop van een geweer, maar uit economische kracht. De banden tussen China en landen in de regio werden dit weekend opnieuw onderstreept door de ondertekening van het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

China sloot de vrijhandelsovereenkomst met Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea en met de tien landen van de ASEAN, een samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen. India zou oorspronkelijk ook meedoen, maar haakte in 2019 af.

De landen die deelnemen aan het RCEP zijn goed voor bijna een derde van de wereldbevolking en ongeveer 30 procent van het mondiale bbp. Dat maakt het de grootste vrijhandelsovereenkomst ter wereld.

Dat klinkt heel indrukwekkend, en dat is het ook. Alleen niet per se om wat er in de overeenkomst staat. Dat is vooral gebaseerd op wat de landen al eerder hadden afgesproken. Het is een vrij minimalistische overeenkomst en veel punten waarover de landen sterk van mening verschillen, worden eenvoudigweg niet behandeld.

Zo ontbreken heldere regels over de bescherming van intellectueel eigendom, onafhankelijke vakbonden en het milieu. Ook staat er weinig tot niets in over beperking van overheidssubsidies aan staatsondernemingen. Dat zijn allemaal onderwerpen waarop China zich niet graag laat vastleggen.

China belangrijkste partner

Het belang van het RCEP zit in het feit dat zoveel landen met verschillende politieke systemen en ontwikkelingsniveaus onder leiding van China bereid zijn geweest om, na acht jaar onderhandelen, een vrijhandelsverdrag te ondertekenen.

Ze hebben daar alle reden toe: de Verenigde Staten zijn al heel lang niet meer de belangrijkste handelspartner van de landen in de regio. Dat is nu China. Dat geldt ook voor Japan, Zuid-Korea en Australië, die politiek, strategisch en ideologisch veel sterker verbonden zijn met de VS.

Het commentaar van de Chinese mediaorganisatie CGTN, die zich op een internationaal publiek richt, brengt de ondertekening als een triomf op de Amerikaanse pogingen China door een handelsoorlog te ondergraven. Het ontkoppelen van economieën is onzinnig en onmogelijk, stelt het commentaar verder. „Landen die daarnaar streven, lopen de kans buiten het economische zwaartepunt van de wereld te belanden.”

De VS waren nooit betrokken bij RCEP, maar zagen het belang van een vrijhandelsverdrag met landen in Azië wel degelijk in

De VS waren nooit betrokken bij de onderhandelingen. Maar ze zagen het belang van een vrijhandelsovereenkomst met landen in Azië en rond de Stille Oceaan wel degelijk in. Ze wilden die echter alleen sluiten op Amerikaanse voorwaarden, niet op Chinese. De voormalige Amerikaanse president Barack Obama nam daarom het initiatief voor het Trans-Pacific Partnership (TPP). Het TPP was erop gericht normen te stellen voor internationale handel in de regio, juist om te voorkomen dat China dat zou gaan doen, en om de economische banden te versterken. Het was inhoudelijk veel uitgebreider dan RCEP. De onderhandelingen waren al in een vergevorderd stadium toen Obama’s opvolger Donald Trump er in 2017 de stekker uittrok.

De betrokken landen gingen er wel mee door, zonder de VS, en sloten uiteindelijk het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Dit verdrag was minder uitgebreid dan TTP en werd niet ondertekend door de VS, en evenmin door China. Wel tekenden Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam.

Of Trumps opvolger Joe Biden alsnog besluit toe te treden tot het CPTPP is nog de vraag. Het verdrag is niet populair onder de Amerikaanse vakbonden, die sterkere concurrentie uit Azië vrezen. De steun van de bonden was belangrijk voor Biden om aan de macht te komen.

Minder Amerikaanse invloed

Voor China voelt het logisch en terecht dat de Amerikaanse invloed in een steeds groter deel van de regio afkalft. De VS horen in Azië niet thuis, dat valt onder China’s natuurlijke invloedssfeer. De landen in de regio begrijpen dat volgens China ook.

Nu het Westen nog. „Wat het Westen moet begrijpen, is dat China een integraal en centraal deel uitmaakt van de regionale economie én de wereldeconomie, en dat deze handelsovereenkomst daarvan een bevestiging is”, aldus het commentaar op CGTN.

Lang niet alle landen in de regio zien China echt als een ideale partner. Zo zijn Australië en China verwikkeld in steeds diepere handels- en politieke conflicten. Die verhevigden toen Australië dit jaar voorstelde om de Wereldgezondheidsorganisatie onderzoek te laten doen naar de oorsprong van het coronavirus in Wuhan.

Toch besloot alleen India in 2019 om uit de onderhandelingen over het RCEP te stappen. Dat was om puur economische redenen: India wilde niet overspoeld worden door goedkope import, vooral uit China. En India wilde dat het verdrag niet alleen over goederen, maar ook over diensten zou gaan.

Beide landen zien elkaar steeds meer als rivaal in de regio. De relatie is de afgelopen jaren, onder assertieve leiders als de Chinese president Xi Jinping en de Indiase premier Narendra Modi, alleen maar verslechterd. Grensgevechten vormen daarbij een voorlopig dieptepunt.

Voor de andere ondertekenaars lijkt niet deelnemen aan een groot verdrag als dit geen reële optie, hoe ze verder ook over China denken. De VS spelen weliswaar nog steeds een belangrijke rol in de regio op het gebied van veiligheid en defensie, maar die rol wordt steeds minder gestut door economische kracht.