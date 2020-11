‘Het virus heeft geen provinciegrenzen uit z’n hoofd geleerd.” Marco Out, burgemeester van Assen, verwoordt wat veel van zijn collega’s denken: zo lang Covid-19 woedt, zo lang er grote besmettingshaarden zijn in Nederland, is het ondoenlijk regionaal maatwerk in te voeren. Een avondklok in één regio, de winkels of theaters ergens dicht en ergens anders open? Liever niet.

Bovendien, waar trek je de fysieke grens? „Als we in Drenthe soepeler zijn en Twente gaat op slot… Je hoeft er niet voor te hebben doorgestudeerd om te bedenken dat mensen dan voor de boodschappen hierheen komen”, zegt Karel Loohuis, burgemeester van Hoogeveen.

NRC sprak met een twintigtal burgemeesters verspreid over zeven veiligsheidsregio’s, van wie sommigen op achtergrondbasis. Hoe kijken degenen die geen voorzitter waren van een veiligheidsregio, terug op de negen maanden dat ze formeel geen bevoegdheden hadden? Kijken ze uit naar de nieuwe wet die hun die bevoegdheden teruggeeft, de tijdelijke wet maatregelen Covid-19, in de volksmond ‘de noodwet’?

In veiligheidsregio Drenthe, waar het aantal besmettingen meevalt, blijken de burgemeesters net zo over regionale differentiatie te denken als in de veiligheidsregio Haaglanden, een van de brandhaarden in de Randstad. „We zijn feitelijk één grote agglomeratie, ik hoop dat we deze werkwijze voortzetten”, zegt Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft.

„Het momentum is verkeerd. Misschien als de situatie wat rustiger is… Dan nog is het handig om te blijven afstemmen”, zegt ook Anno Wietze Hiemstra, burgemeester van het Drentse Aa en Hunze.

Pas als er duidelijke verschillen zijn tussen regio’s – en belangrijker: als je die kunt uitleggen – is het tijd voor maatwerk, zeggen de meeste burgemeesters. Hiemstra: „Wij hebben hier geen bruine kroegen. De regel van dertig man is wat bekrompen als je op een hectare kunt zitten.”

De vraag die ze allemaal hebben: is Nederland wel groot genoeg voor regionale differentiatie? „Om de besmettingen omlaag te krijgen, moet je bewegingen beperken. Dan kun je je niet laten hinderen door administratieve grenzen”, zegt Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland.

De Meppelse burgemeester Richard Korteland zegt: „Het gaat snel over de drie noordelijke provincies. Meppel is de poort van Drenthe, op de grens van Overijssel. Ik overleg regelmatig met de buurman daar. Die ontheffingen voor theaters, waarbij er meer dan dertig bezoekers mochten zijn, ging per veiligheidsregio. Die wilden we allebei niet. Rijd vijf minuten en je bent de grens over.”

Ze hebben allemaal voorbeelden van grensgeschillen. In Groningen, grenzend aan Tynaarlo, mocht in het voorjaar motorrijles worden gegeven, in Drenthe niet. Burgemeester Marcel Thijsen: „Dus 200 meter verder mocht het wel. En ze reden over ónze straten.”

In Hoek van Holland, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, werden in de zomer de toegangswegen naar het strand afgesloten. Dat leverde een paar kilometer verder in Westland, regio Haaglanden, meteen drukte op. Burgemeester Bouke Arends: „Dat overkomt je één keer, daarna ga je tijdig afstemmen.”

Geen bevoegdheden meer

De veiligheidsregio’s waren nooit bedoeld voor een landelijke crisis, die ook nog lang duurt. Ze werden bedacht na de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de Nieuwjaarsbrand in Volendam (2001) – en opgezet in 2010. Het idee was: sommige rampen zijn groter dan een gemeente en in dat geval is bestuurlijke coördinatie van hulpdiensten nodig.

In uitzonderlijke gevallen is de crisis zo groot, dat GRIP-4 wordt afgekondigd, een regionale ramp. Dat kwam de afgelopen jaren slechts af en toe voor, vorig jaar bij het containerongeluk van de MS Zoe in de Waddenzee bijvoorbeeld.

Burgemeesters willen ook na invoering van de Covid-19-wet maatregelen nemen met hun eigen veiligheidsregio. Op de foto’s van boven naar beneden: winkelend publiek in Rotterdam, woonzorgcentrum in Hoogeveen, burgemeester Bruls op de kermis in Nijmegen, waarschuwingen in het centrum van Almelo.

Foto’s Vincent Jannink, Phil Nijhuis, Piroschka van de Wouw / ANP Links: burgemeester Bruls (Nijmegen) op de kermis te Nijmegen. Rechts: waarschuwingsborden in het centrum van Almelo

Foto’s Phil Nijhuis/ANP, Piroschka van de Wouw/ANP

Nooit eerder gold GRIP-4 tegelijkertijd in álle 25 veiligheidsregio’s. Maar de coronabestrijding en vooral de handhaving van de maatregelen moest ergens bestuurlijk georganiseerd worden: 355 gemeenten met 355 crisisplannen noemt niemand wenselijk.

Opeens, zeggen burgemeesters, heeft de veiligheidsregio vorm en inhoud gekregen. Vóór corona kwamen ze een paar keer per jaar bijeen. Er waren regionale crisisplannen en rampenoefeningen, maar die hadden vooral te maken met wat bestuurders de blauwe (politie) of rode kolom (brandweer) noemen, niet met de witte kolom (zorg).

„Ik zit sinds 1994 in het openbaar bestuur. Ik denk dat ik wel driehonderd rampenoefeningen heb gedaan. Nooit was er eentje die hier maar een beetje op leek”, zegt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo (een fusiegemeente van Eelde, Vries en Zuidlaren). „Achteraf is wel de vraag, waren we goed voorbereid? De rampenorganisatie was vooral voorzien voor druk op de brandweer”, zegt Rikus Jager, burgemeester van het Drentse Westerveld.

Het idee bestaat dat wij niets te vertellen hebben, dat beeld vind ik ondermijnend.

GRIP-4 betekent dat de bevoegdheden van een burgemeester om een crisis te bestrijden zijn overgedragen aan de 25 regioburgemeesters. Sinds 12 maart zijn zij formeel de baas over de 330 andere burgemeesters. Degenen die NRC sprak, hebben desondanks het gevoel dat ze genoeg speelruimte hadden.

Zo heeft Richard Korteland het over het „Meppeler sausje” dat hij aan de boodschappen van de veiligheidsregio kon geven. Crys Larson, burgemeester van Wijdemeren (veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek) zegt: „Het idee bestaat dat wij niets te vertellen hebben, dat beeld vind ik ondermijnend. Ik had nimmer het gevoel dat ik iets niet kon.”

Een vuist maken

Het samenwerken betekende ook dat er een vuist kon worden gemaakt. Larson vertelt over de openbare wc’s die dichtgingen tijdens de eerste golf. „Dat was kabinetsbeleid, rond de Loosdrechtse Plassen liep het vervolgens de spuigaten uit. Ik ben echt drie weken bezig geweest met ontlasting, ik kan het niemand aanraden. De kracht van de veiligheidsregio was dat iedereen me steunde. Voorzitter Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, heeft een brief naar de minister gestuurd met ‘wij wijken af’.” Larson: „Daar is nooit een reactie op gekomen.”

David Moolenburgh, burgemeester van Zandvoort (veiligheidsregio Kennemerland), kampte ook met wildpoepers onder de tienduizenden strandgangers. „We hebben 36 pachters van strandtenten. Die konden het strand een beetje beheersbaar houden door de wc’s open te gooien. We waren verbaasd dat andere veiligheidsregio’s dat niet vonden.”

Niet dat de veiligheidsregio’s veel zelf konden bepalen. Zoals Jan van Zanen, voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden en burgemeester van Den Haag, tegen de gemeenteraad zei: „Negentig procent van de maatregelen wordt aangewezen door de minister. Je kunt hoog en laag springen als gemeente, maar het Rijk blijft verantwoordelijk. De aanwijzingen zijn directieven.”

Die aanwijzingen, op basis waarvan in 25 regio’s noodverordeningen werden opgesteld, leidden veelvuldig tot discussie en vooral tot vragen. De coronacyclus is zo: op maandag komen de 25 regioburgemeesters met de minister van Veiligheid en Justitie samen in het Veiligheidsberaad. Sommigen appen na afloop de hoofdlijnen aan hun lokale burgemeesters zodat die kunnen anticiperen. Anderen pas na het kabinetsbesluit dinsdag, omdat er nuanceverschil kan zijn tussen maandag en dinsdag.

Dinsdagavond volgt de persconferentie waarin de maatregelen worden aangekondigd, op woensdag komen lokale burgemeesters in hun eigen regio bijeen en wordt de noodverordening opgesteld die daarna van kracht wordt. Daarna gaan in iedere gemeente crisisteams en ambtenaren aan de slag met de uitvoering van de regels.

Al onmiddellijk ná, soms zelfs al tijdens de persconferentie, rinkelt de telefoon. Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland zegt: „Dan komen de vragen. Wij krijgen te maken met iedereen die de randjes op zoekt.”

„Wat betekent de nieuwe regel? Wij moeten het dan ook nog bestuderen”, zegt ook Klaas Smid, burgemeester van Noordenveld in Drenthe. Bouke Arends van Westland: „Gelukkig is er de laatste tijd een aanloopperiode tussen de aankondiging en wanneer iets ingaat. Dat is beter behapbaar, we werden soms echt overvallen.”

Hij komt met een voorbeeld: de evenementen die oorspronkelijk de hele zomer niet waren toegestaan. „Vlak voor het zomerreces mochten ze plotseling weer wel. Dan zet je ons echt voor een gigantisch probleem. Het is onfatsoenlijk van het kabinet en ondoordacht.” Evenementen, zegt hij, zijn echt niet binnen een week te regelen.

Onwetendheid

Arends wijt het aan „onwetendheid”. „Wat je op lokaal niveau moet doen, wordt op ministeries onderschat.” Leendert de Lange, burgemeester van Wassenaar en tot vorig jaar Tweede Kamerlid, ziet het ook: „Neem de buurthuizen. De inkt is nog niet droog van de noodverordening en er komt een motie in de Tweede Kamer. Dus hebben we de verordening weer aangepast. Overziet men dan de weerslag niet in al die dorpen en steden?”

De uitzonderingen, vooral deze laatste voor buurthuizen en bibliotheken, zorgden bij meer burgemeesters voor irritatie. De Lange zegt: „GRIP-4 is een crisis, aan uitzonderingen of interpretaties moet je zo min mogelijk doen, dat geeft rust.”

Is het sport, is het horeca? Hoeveel mensen mogen er komen?

Terwijl er veelvuldig interpretatieverschillen zijn, op allerlei niveaus. Ze zorgen tussen de burgemeesters voor „veel discussie”. Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, vertelt dat het in Noord-Holland-Noord bijvoorbeeld ging over bowlingbanen. „Is het sport, is het horeca? Hoeveel mensen mogen er komen?” Roger de Groot van De Wolden in Drenthe: „Neem het jeugdvoetbal. Dat is altijd tot en mét achttien jaar. Maar het kabinet heeft het over tot 18 jaar. Dus je hebt teams waar een paar spelers niet meer mogen meedoen.”

Interpretatiekwesties zorgen in een eerder stadium in het Veiligheidsberaad al voor debat, vertelt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Hij kan „wel vijftig voorbeelden” noemen. „Mag een bioscoop nog popcorn verkopen? Nee, want het wordt gegeten op de plek waar je het verkoopt.” Dat lijkt misschien „klein bier”. Maar Marco Out van Assen, voorzitter van veiligheidsregio Drenthe, zegt: „Iedere beslissing heeft impact op iemands baan.” En: „Hoe meer onduidelijkheden, hoe meer discussie.”

‘Mensen zoeken de grenzen op’

Dit is een van de redenen dat burgemeesters afstemming zoeken. De andere reden is handhaving. Die is gebaat bij eenduidig beleid en logische regels, vinden ze. „In de op een na laatste noodverordening was dat zo: overal met maximaal twee mensen”, zegt Leendert de Lange van Wassenaar.

Helaas kwamen er ook uitzonderingen: „Dan zoeken mensen de grenzen op.” En, zegt hij, „het is niet zo dat je een blik handhavers opentrekt. Ik snap de roep om strenger handhaven, maar we zijn al maanden tot op onze tenen aan het handhaven.”

Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland zegt: „Het kabinet zegt dan ‘er wordt strak gehandhaafd’. Ja prettige wedstrijd, hoe dan?” Crys Larson van Wijdemeren zegt dat de drie boa’s „veels te weinig” zijn in een gemeente van 90 vierkante kilometer en tienduizenden bezoekers op mooie dagen.

„Het beeld dat alles te handhaven is, is niet reëel. We hebben hier achttien handhavers en die moeten ook slapen en eten”, zegt Marcel Thijsen van Tynaarlo. De gemeente heeft naast vier boa’s ook bouw- en woningtoezichtambtenaren ingezet, net als elders.

In dertig jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat iets zo onder je huid kruipt, dat je er in je gedachten permanent mee bezig bent

Al is er niet overal behoefte aan extra boa’s. Aa en Hunze heeft er helemaal geen. Maar Anno Wietze Hiemstra zegt: „Dit is een plattelandsgemeenschap, mensen houden zich aan de regels. Er waren twee ondernemers die de grenzen opzochten. Die heb ik gebeld ‘niet meer doen jongens’ en de politie heeft ze even wat beter in de gaten gehouden.” Er is een pool van ambtenaren die op pad gaat. Hiemstra: „Tot op heden is de feedback ‘het is buitengewoon saai’.”

Lokale keuzes beperkt

De noodwet zal niet veel veranderen, denken de meeste burgemeesters. De minister van Volksgezondheid kan aanwijzingen blijven geven en daarmee centraal sturen. De verwachting is dat dat gebeurt zolang het besmettingsniveau hoog blijft. Lokale keuzes blijven daardoor beperkt.

En áls besluiten lokaler kunnen worden genomen, hopen de meeste burgemeesters dat de afstemming blijft. Marja van Bijsterveldt van Delft zegt: „Een crisis vraagt om ingrijpende besluiten en de kwaliteit daarvan wordt beter in de setting van overleg.”

Waar ze ook op hopen, is een terugkeer van het ‘gewone’ werk. David Moolenburgh van Zandvoort was pas enkele maanden burgemeester toen de crisis uitbrak. „De lief en leed-portefeuille: iemand die alleen is opzoeken voor een kopje koffie.” Rikus Jager is in Westerveld vaker gaan wandelen „zodat mensen je kunnen aanschieten”. „Ik hoor schrijnende zaken over eenzaamheid. Dat raakt me.”

Marja van Bijsterveldt zegt: „In dertig jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat iets zo onder je huid kruipt, dat je er in je gedachten permanent mee bezig bent. Alle vergaderingen gaan tak tak tak, achter elkaar op dat rechthoekige schermpje. Steeds stel je jezelf de vraag: wat kan ik nog meer doen voor ondernemers, tegen eenzaamheid.”