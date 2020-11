Greenyard heeft debacle listeria achter zich gelaten

Negen mensen die sterven omdat ze bevroren maïs van jouw bedrijf hebben gegeten. Voor oprichter en directeur Hein Deprez van het Belgische groente- en fruitconcern Greenyard kon het in 2018 even niet veel erger. Het Europese voedselagentschap EFSA koppelde na onderzoek zeker negen sterfgevallen in Oostenrijk, Zweden en andere Europese landen aan het eten van met listeria besmette groente, die verwerkt was in een Hongaarse fabriek van Greenyard.

Een ongeluk komt zelden alleen, en voor Greenyard kwam het in drievoud. Gelijktijdig kampte het bedrijf met een prijzenoorlog van grote supermarkten in België en Duitsland. En door de droge, hete zomer viel de oogst van courgettes, komkommers en andere groente en fruit zwaar tegen. De winstval was dramatisch.

Beleggers wisten genoeg. Die deden de in Brussel genoteerde aandelen massaal van de hand. In minder dan twee jaar verloor Greenyard aan de beurs bijna 90 procent van zijn waarde. Op het dieptepunt, in oktober vorig jaar, bleef een schamele 2,67 euro per aandeel over.

Inmiddels is het 2020 en geven analisten zelfs weer koopadviezen voor aandelen in het groente- en fruitbedrijf. Een van hen is Robert Jan Vos van ABN Amro. „Ze zijn flink aan de slag geweest”, zegt hij. Begin 2019 trad de Nederlander Marc Zwaaneveld aan als mededirecteur. Hij deed wat crisismanagers doorgaans doen: het aantal werknemers verkleinen (van 9.000 naar 8.500) en exotische bedrijfsonderdelen afstoten – exit Britse narcissenkwekerij.

„Maar het belangrijkste”, zegt Vos, „is dat ze het one-stop-shop-model, zoals ze dat hebben met Albert Heijn, hebben uitgebreid naar andere klanten.”

Vers, ingeblikt en bevroren

Even een stapje terug. Greenyard koopt en verkoopt drie soorten groente en fruit: vers, ingeblikt en bevroren. Daarmee zet het jaarlijks rond de 4 miljard euro om. De een-na-grootste afzetmarkt is Nederland. Dat heeft vooral te maken met vergaande afspraken met Albert Heijn. In plaats van alleen appels bij Greenyard te kopen en ingevroren spinazie van iemand anders, heeft de supermarktketen de Belgen verantwoordelijk gemaakt voor zo goed als het hele assortiment groente en fruit.

Vos: „Voor Albert Heijn is het voordeel dat het niet naar verschillende leveranciers hoeft. Voor Greenyard is het voordeel dat het langetermijnrelaties aangaat, waardoor het minder afhankelijk is van hevige prijsschommelingen.” En als de oogst van appels een keer tegenvalt, kunnen de twee zo besluiten dan even meer aandacht te geven aan peren.

Dus, zeiden de banken toen ze met Greenyard nieuwe afspraken maakten over herfinanciering van de fikse schulden: graag meer van dit soort overeenkomsten. Dat gebeurde. In Frankrijk (Carrefour), België (Delhaize), Duitsland (Rewe) en het Verenigd Koninkrijk (Tesco) ging het sindsdien soortgelijke contracten aan, zij het minder vergaand.

Fernand de Boer van Degroof Petercam was een van de twee analisten die onlangs een koopadvies gaf. Waar Greenyard twee jaar geleden door een perfect storm navigeerde, zit nu veel mee, zegt hij. Juist in pandemietijden. Mensen eten gezonder en niet meer in restaurants, maar thuis. De verkopen van supermarkten, de grootste afnemers van Greenyard-producten, zijn nooit beter geweest.

De jaarcijfers van Greenyards gebroken boekjaar toonden in juli al de weg omhoog. Het verlies bedroeg nog ‘maar’ 68 miljoen euro, vergeleken met 192 miljoen een jaar eerder.

De Boer ziet nog wel één flink probleem: „Greenyard heeft nog altijd veel schuld door de overnames van de laatste jaren. Die moet echt naar beneden.” Hoe, daar hopen de analisten bij de halfjaarcijfers dinsdag meer over te horen.

