Grafisch ontwerper Jan van Toorn overleden

Grafisch ontwerper Jan van Toorn is vrijdag na een kort ziekbed op 88-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Dat heeft zijn biograaf zondag namens de familie bekendgemaakt. Van Toorn genoot internationale bekendheid met zijn ontwerpen.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw was hij vooral actief in het onderwijs en gaf hij les bij prestigieuze universiteiten en kunstinstellingen over heel de wereld. In Nederland was hij lange tijd verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Ook was hij directeur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

Maatschappelijk bewogen

Van Toorn vestigde zich in 1957 als zelfstandig ontwerper. Tot zijn bekendste werk behoren de kalenders die hij vanaf eind jaren zestig maakte voor drukkerij Mart. Spruijt in Amsterdam en de affiches en catalogi voor het Van Abbemuseum in Eindhoven. Ook ontwierp hij series postzegels voor de toenmalige PTT (Koninklijke PostNL).

Van Toorn kreeg de belangrijkste Nederlandse prijzen voor grafisch ontwerpers. In 1972 de H.N. Werkmanprijs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en 1985 de BNO Piet Zwart Prijs. In 2014 werd hij genomineerd voor de Amsterdamprijs van het Amsterdams fonds voor de kunst. De jury noemde hem in de nominatie een van de grondleggers van het Dutch Design en „een maatschappelijk bewogen grafisch ontwerper met een groot beeldend vermogen”.

In februari 2008 besloot Van Toorn zijn archief onder te brengen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. (ANP)