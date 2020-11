Gevaarlijke pedojagers

Die pedojagers roepen allerlei nare associaties bij mij op. Ik moest eerst denken aan razzia’s en pogroms, maar die vonden op grotere schaal plaats en werden vaak door de overheid georganiseerd.

Een vergelijking met bijltjesdag ligt meer voor de hand – toen een deel van de Nederlandse bevolking na de bevrijding wraak nam op NSB’ers en vrouwen die met de Duitsers hadden geheuld. Ze werden op straat in elkaar geslagen of kaalgeschoren. Het is nog altijd schokkend om op foto’s te zien hoe die ogenschijnlijk brave Nederlandse burgers hun ‘foute’ landgenoten uitzinnig opdrijven.

Ook zie ik overeenkomsten met het optreden van de Ku Klux Klan, die geheime witte organisatie in de Verenigde Staten die zich keerde tegen zwarten en later ook tegen immigranten, joden en katholieken. Berucht waren de lynchpartijen van weerloze, zwarte mensen.

Misschien zijn die vergelijkingen te veel (on)eer voor de jonge pedojagers van nu die pedoseksuelen willen ontmaskeren, maar ze maken het er wel naar. Oude mannen onder valse voorwendselen uit hun huis lokken om ze vervolgens te mishandelen of zelfs te vermoorden – kan het laffer? Ze verdedigen zich met het argument dat ze onwetende minderjarigen tegen pedofielen willen beschermen. Dat klinkt nobel, maar in werkelijkheid is het een alibi om ongestraft argeloze mensen te kunnen aftuigen.

Ze filmen hun slachtoffers, maar zelf willen ze onherkenbaar blijven in hun capuchons. Ook daarin zie ik een parallel met de Ku Klux Klan, waarvan de leden vaak gemaskerd en in lange gewaden in het openbaar verschenen. En ja, de verschillen zijn groter dan de overeenkomsten, maar die als morele zuiverheid vermomde agressie is een gevaarlijk kenmerk van al dergelijke bewegingen.

Billie Holiday heeft het lynchen onvergetelijk bezongen in ‘Strange Fruit’.

Southern trees bear a strange fruit,

Blood on the leaves and blood at the root,

Black bodies swinging in the Southern breeze,

Strange fruit hanging from the poplar trees.

Ik moest aan haar en deze song denken toen ik onlangs een bijzondere kleurenfoto van haar collega Ella Fitzgerald zag in een winkeltje in de Jordaan; ik kocht hem onmiddellijk. Ella is daarop in geanimeerd gesprek met een breedlachende Marilyn Monroe, die een bontjas half over haar schouder en diepe decolleté heeft gedrapeerd.

„Kent u het verhaal erachter?”, vroeg de verkoper. „Ella had moeite om zaaltjes te vinden waar zij als zwarte zangeres mocht optreden. Marilyn was bevriend met haar en steunde haar daarin.”

Ik zocht het thuis op en het klopte. De foto was in 1955 genomen in de Mocambo, een nachtclub in Los Angeles, waarvan de eigenaar Ella eerst geweigerd had. Marilyn bood hem daarop aan dat ze elke avond op de eerste rij zou zitten, met enkele van haar beroemde vrienden, indien hij Ella liet optreden. Marilyn bleef haar steunen als ze als zwarte zangeres slecht behandeld werd. Beiden hadden een akelige jeugd achter de rug. Later ontstond er verwijdering omdat Ella niets moest hebben van het drank- en drugsgebruik van Marilyn.

Je zou die steun van Marilyn aan Ella een vorm van geweldloos verzet kunnen noemen tegen de pedojagers van die tijd: de ‘negrojagers’.