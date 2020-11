Xbox Series X: gedurfde software, maar conservatieve hardware

Microsofts nieuwe Xbox Series X is sneller, krachtiger en stiller dan zijn voorganger, maar heeft wel een grotere behuizing nodig om dat allemaal mogelijk te maken. Dat maakt de spelcomputer groot en lomp, hoewel dat formaat in het niet valt vergeleken met de PlayStation.

Van nieuwe, exclusieve Xbox Series X-games is geen sprake: ieder spel is ook op eerdere Xboxen of andere spelcomputers te spelen. Wel zien ze er veel mooier uit op dit nieuwste model. Speciaal geoptimaliseerde games gebruiken technieken zoals ray tracing voor realistische lichteffecten en laden razendsnel.

Ook oude games werken beter en laden sneller op de nieuwe Xbox. Auto HDR zorgt ervoor dat deze worden aangepast voor moderne televisies, met als gevolg een hoger contrast en breder kleurbereik. De Xbox kan meerdere games in het geheugen vasthouden om razendsnel te wisselen, iets dat concurrenten bij slechts één spel tegelijk doen.

De controller is grotendeels hetzelfde gebleven - van vernuft zoals Sony’s haptische feedback is hier geen sprake. Daarmee is dit simpelweg een ‘betere Xbox’, die het vooral moet hebben van Microsofts bredere software-strategie. Gelukkig is die veelbelovend.

Strategie de Xbox als Game Pass-machine

Waar Microsoft conservatief te werk gaat bij de hardware, heeft het bedrijf op softwarevlak een gedurfdere strategie. Die leunt volledig op de abonneedienst Game Pass: voor 10 euro p/m toegang tot een bibliotheek met ruim honderd spellen.

Daarmee moet de Xbox zich profileren als een soort Netflix-machine. Je hoeft je niet langer zorgen te maken over de aanschaf van de nieuwste titels: zolang je abonnement loopt, zorgt Microsoft dat de grote titels vanaf dag één speelbaar zijn. Daar is de reus niet alleen in, maar geen bedrijf investeert zoveel in zijn platform.

De nieuwe Xbox Series X en de budgetvariant Series S zijn nauw met Game Pass verbonden. Iedere nieuwe Xbox-bezitter krijgt het aanbod om de dienst een maand te gebruiken voor één euro, waarna ze ineens vele games kunnen downloaden. Vermoedelijk zal de spelcomputer op termijn minder relevant worden, zodra Microsoft al zijn spellen soepel streamt vanuit de cloud. Maar tot dan is het een vroege stap naar gamen als abonnementsvorm.

Schietspel Gears 5 verscheen in 2019 al voor pc en de Xbox One, maar heeft voor de nieuwe spelcomputer een 80 gigabyte tellende update gekregen. Deze neemt de titel fors onder handen, waardoor hij visueel hetzelfde niveau als de mooiste nieuwe games behaalt. De game geniet op de Series X van buitengewoon korte laadtijden. Daarnaast is de inputvertraging kleiner geworden. Kortgezegd: na een knopdruk duurt het minder milliseconden totdat er vervolgens iets op het scherm gebeurt. Een geinig detail voor de gemiddelde gamer, dat van groot belang is voor iedereen die Gears online competitief speelt. In grote lijnen is het spel gelijk aan de titel die we in 2019 bespraken. Het is nog steeds een gevarieerde, geweldadige actiegame die de mannelijke hoofdrolspelers uit voorgaande delen inruilt voor een vrouw. Een prima game om je eerste uren op een nieuwe console mee te vertoeven. Heb je het origineel al uitgespeeld, dan zijn de verschillen te klein om er nog eens doorheen te gaan. ●●●●●