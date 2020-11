Gastheren en gastvrouwen vangen patiënten van ver buiten Groningen op

In de ziekenhuisgang duwt een man een oudere vrouw in een rolstoel. Voorbij de verpleegafdeling worden ze aangesproken. „Komt u voor de ‘gewone’ verpleegafdeling,” vraagt de gastvrouw. Ja. De gastheer vraagt of ze klachten hebben. Nee, dat hebben ze niet. Dan pakt de gastvrouw het zeeppompje om de vrouw te assisteren met het desinfecteren van haar handen. „Mogen we nu verder?”, Vraagt de man. „Geweldig.”

Het bezoekuur van verpleegafdeling E3 in het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG) is begonnen. Greetje Thie (65), elf jaar vrijwilliger, zit in een donkerblauw vest met UMCG-logo op een kruk naast Lex Werkman (68). Hij was logistiek medewerker in het UMCG en is met pensioen. Ze zijn vandaag gastheer en gastvrouw via de stichting Vrijwilligers & Vrienden UMCG, om zorgpersoneel te ontlasten.

Thie veert op. De man en de vrouw in de rolstoel hadden niet samen naar de afdeling gemogen. Het bezoekersaantal van de gewone verpleegafdeling is verlaagd van twee naar één tegelijk, maximaal twee per dag. Op de Covid-afdeling mogen ze wel met z’n tweeën tegelijk naar binnen, omdat ze vaak lang moeten reizen.

Thie overlegt met de verpleging. „Ik dacht: stel dat er verder niemand is, dan mag het wellicht.” Nee, één van de twee moet weg. Eigenlijk moet er één terug naar de centrale hal. Dat gaat de gastvrouw te ver: mevrouw zit in een rolstoel. Ze regelt dat één van hen deze keer in de koffiekamer mag wachten.

In het UMCG zijn sinds september, het begin van de tweede golf, zo’n 90 coronapatiënten van buiten Groningen op de verpleegafdeling en 37 op de IC. Nu weten mensen wel dat ze ook een paar honderd kilometer verderop in een ziekenhuis terecht kunnen komen, zegt hoofdverpleegkundige Janny van der Ploeg. „Toch worden ze overvallen door zo’n besluit. Groningen is dan heel ver weg.” De patiënten en hun bezoekers kennen het gebouw niet, de mensen niet. „Dat leidde soms tot frustraties.” Want de verpleging heeft geen tijd families uitgebreid te ontvangen.

Foto Kees van de Veen

Om de verpleging te ontlasten, is op Van der Ploegs afdeling een proef met gastheren en -vrouwen. Zij kunnen bezoekers wegwijs maken, bezoekregels handhaven en instructies geven over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werkman ziet een echtpaar in de gang. „Goedemiddag! Voor wie komt u?” Mascha Meilink komt met haar man voor haar schoonmoeder op de corona-verpleegafdeling. Ze kwam uit Noord-Brabant en werd plots overgeplaatst naar Groningen. „Niet leuk, maar het kan gebeuren.” Het paar komt uit Enkhuizen: twee uur rijden.

De gastheer en gastvrouw wijzen het echtpaar op het dragen van de beschermingsmiddelen. Het echtpaar vist twee grote plastic brillen uit het bakje en zet de medische mondkapjes op. Gastheer Werkman zet op de patiëntenlijst twee streepjes achter de naam van de (schoon)moeder, terwijl het echtpaar verder loopt.

Helemaal uit Amsterdam

Soms verloopt het minder soepel, bijvoorbeeld wanneer drie bezoekers komen voor één patiënt. „Als ze helemaal uit Amsterdam komen en ze moet opsplitsen, vind ik dat lastig,” vertelt Werkman. Hij overlegt dan met de verpleging of het mogelijk is om een uitzondering te maken. Thie vertelt over een vrouw die bleef protesteren. De regels waren nét die ochtend veranderd. „Heel vervelend.”

Han Wonder, die al drie weken om de dag van Anna Paulowna (Noord-Holland) naar Groningen rijdt om zijn vrouw te bezoeken, is positief over de gastheren en -vrouwen. „Het geeft een goed gevoel van veiligheid, het is een soort controlepost.”

Ook hoofdverpleegkundige Van der Ploeg is positief. „Juist het feit dat het zo smooth loopt, zegt iets. Als we ze niet hadden, hadden we misschien meer gedoe op de kamers.”

In meerdere ziekenhuizen werd vorige maand extra bewaking aangenomen wegens agressie op de corona-afdelingen. In het UMCG zijn volgens de woordvoerder geen heftige incidenten voorgekomen.

Peter van der Voort, IC-hoofd in het UMCG, sprak in Het Dagblad van het Noorden zijn zorgen uit over de de verplaatsingen. „Er zijn mensen die eerst in hun eigen regio al van het ene ziekenhuis naar het andere zijn gegaan, en later weer naar Groningen moeten. Kun je mensen dat wel aandoen?” Ook gaat bij transport kostbare tijd verloren en moet de familie vervoer terug regelen.

De komende weken is E3 de enige afdeling met gastheren en -vrouwen. Als het bevalt, wil het ziekenhuis de proef ook op andere verpleegafdelingen doorvoeren. Om het bezoekuur zo soepel mogelijk te laten verlopen, houdt de afdeling voortdurend contact met de vrijwilligersvereniging. Zo zijn de tijden dat er in het weekend gastheren en -vrouwen aanwezig zijn, recent opgeschoven. „De meeste bezoekers kwamen pas tegen de tijd dat de vrijwilligers alweer weg waren”, vertelt Van der Ploeg.

Gastvrouw Greetje Thie (donkerblauw vest) en gastheer Lex Werkman (lichtblauwe polo) begeleiden patiënten in het Universiteit Medisch Centrum Groningen. Foto’s Kees van de Veen

Lex Werkman ziet het echtpaar uit Enkhuizen terug de gang in komen. Hun ogen steken opgewekt boven hun mondkapjes uit. „Ze maakte ineens een sprong vooruit”, vertellen ze over hun (schoon)moeder. „Volgens de planning mogen ze woensdag weer naar huis.”