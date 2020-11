Een gewiekste voetbalbestuurder met humor en zelfspot

„Meneer Van Muiswinkel, mag ik u wat vragen.” Je kon Harry van Raaij net na de eeuwwisselling geen groter plezier doen dan hem aanspreken met de naam van zijn imitator. Als voorzitter van PSV werd hij in die periode gepersifleerd door cabaretier Erik van Muiswinkel, vaak in combinatie met zijn collega’s van Feyenoord (Jorien van den Herik, gespeeld door Diederik van Vleuten) en Ajax (Michael van Praag als zichzelf).

De deze maandag op 84-jarige leeftijd overleden Harry van Raaij werd in het satirische tv-programma Studio Spaan bij herhaling op kenmerkende wijze door Van Muiswinkel op de hak genomen: lispelend en spiedend. Zoals de echte Van Raaij tijdens een Europa-Cupreis naar Auxerre aan een sjieke lunchtafel nogal luidruchtig zijn soep verorberde. Toen de hem omringende journalisten in het Bourgondische chateau de slurper in kwestie gingen nadoen, zag hij daar ook al snel de lol van in.

Humor en zelfspot of niet: als accountant bij Philips en bestuurder bij PSV heeft Van Raaij tot ver buiten Eindhoven zijn sporen verdiend. Hij was in de perioden 1984-1990 en in 1993-1996 penningmeester en van 1996 tot 2004 voorzitter van wat vóór zijn tijd nog een provincieclub was. Zijn motto: „Je moet PSV leiden als een onderneming, maar beleven als een club.”

De spreekwoordelijke gemoedelijkheid op trainingscomplex De Herdgang was voor een deel schone schijn. Aan de onderhandelingstafel werd onder zijn (financiële) leiding snel en soms ook sluw zaken gedaan. Zo kozen de Braziliaanse talenten Romario en Ronaldo voor PSV en niet voor Ajax of een buitenlandse topclub. Beiden werden later voor vele miljoenen meer aan FC Barcelona verkocht. PSV als handelshuis: Van Raaij regelde het wel.

Philips-centen

In 1988 won PSV met trainer Guus Hiddink de Europa Cup 1 (nu Champions League). Nadat de intussen tot voorzitter gepromoveerde Van Raaij de succescoach in 2002 had teruggehaald, plaatste PSV zich in 2005 bijna weer voor de finale. In de door het grote geld geregeerde voetbalwereld werd dat destijds als een huzarenstukje beschouwd. Met Hiddink op de bank en Van Raaij op de eretribune won PSV in die periode ook drie landstitels.

Op trainingscomplex De Herdgang en in mindere mate in het Philips-stadion voelden ook veel latere internationals zich op hun gemak. Van Raaij paaide spelers als Mark van Bommel, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooij en Arjen Robben met een PSV-contract. Zoals hij in zijn periode als penningmeester randstedelingen als Ruud Gullit, Hans van Breukelen, Wim Kieft en Gerald Vanenburg naar het ‘gemoedelijke’ Brabant had gelokt. Dat alles met een buidel vol Philips-centen.

PSV kampte onder zijn leiding ook met een schuldenlast – hij werd in Eindhoven ‘Sinterklaas’ genoemd – want de gewezen accountant vond dat je een voetbalclub niet als een gewoon bedrijf moest runnen. Het geld stond immers op het veld. „Ik speelde wel eens wat aanvallend en liet dan verdedigend een steekje vallen”, blikte hij vorig jaar eufemistisch terug bij de NOS.

Tevergeefs streed Van Raaij jarenlang voor een BeNeLiga. In het NOS-interview herhaalde de intussen 83-jarige Van Raaij, vaste bezoeker bij elke thuiswedstrijd van PSV, zijn eerdere pleidooi. „Dat kan niet uitblijven. Je ziet toch dat de competities in Nederland en België niks meer voorstellen?”