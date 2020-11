DNB: aantal cryptobedrijven zal registratieplicht niet halen en moet werk staken

Een aantal cryptobedrijven gaat de eisen die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder stelde aan hun bedrijfsvoering niet voor de deadline van 21 november halen. Dat heeft de toezichthouder maandag bekendgemaakt. De bedrijven die deze deadline missen, moeten hun werkzaamheden staken tot het moment dat ze wel aan de eisen voldoen.

Om hoeveel bedrijven het precies gaat, is niet bekend. Momenteel hebben zes bedrijven voldaan aan de eisen, hebben veertien bedrijven zich teruggetrokken en wachten 33 bedrijven nog op goedkeuring. Een aantal van deze bedrijven zal bovendien goedkeuring krijgen, maar niet voor 21 november, laat branchevereniging Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) weten.

Gesanctioneerde personen

Het gaat om bedrijven die voor klanten cryptomunten bewaren of omwisselen naar andere valuta. Sinds mei moeten deze bedrijven zich laten registreren, waarvoor ze weer aan een reeks antiwitwasregels moeten voldoen. Een van die regels is dat de bedrijven zich ervan moeten vergewissen dat hun klanten niet op internationale sanctielijsten voorkomen, aldus DNB. Volgens de toezichthouder zijn veel van de huidige screeningmethodes van cryptobedrijven „niet toereikend”, waardoor ze risico lopen dat „crypto’s naar gesanctioneerde personen worden verstuurd”, stelde DNB in oktober.

Eerder deze maand beklaagden 25 cryptobedrijven zich over de toepassing van de wet door DNB. De eisen zouden strenger zijn voor de cryptobedrijven dan voor andere financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. Bovendien zou deze maatregel pas op het laatste moment, namelijk in september, zijn ingevoerd. „Daarmee verandert DNB de spelregels tijdens de wedstrijd”, zei VBNL-voorzitter Patrick van der Meijde daarover tegen NRC.